Il Messina multato: lancio di oggetti, cori insultanti e ritardo nell’ingresso in campo

Ammenda di 1700 euro che si aggiunge a quelle delle giornate precedenti per un totale di quasi ventimila euro

MESSINA – Si fanno i conti con il giudice sportivo dopo la 32ª giornata di campionato. L’Acr Messina che ha già subito una non certamente meritata sconfitta sul campo nel derby contro il Catania si vede attribuire una multa di 1700€ e chissà chi la pagherà. Si tratta della 14ª multa in 32 giornate per un totale che ammonta quasi a ventimila euro (19’690,00€).

Sanzionati i tifosi per aver lanciato, si legge nelle comunicazioni del giudice sportivo, “sei pezzi di intonaco, due accendini, un bicchiere di plastica semipieno, sei tubetti di fumogeni che erano stati precedentemente accesi e un succo di frutta Brick semipieno”. Inoltre sanzionati i tifosi per aver intonato cori offensivi “nei confronti delle Istituzioni” e nei confronti dei tifosi avversari. Infine punito il ritardo, cronometrato in “due minuti e quaranta secondi”, per l’ingresso in campo della squadra.

Quanto ai provvedimenti disciplinari nulla in casa Messina che comprometta la prossima sfida in casa del Giugliano, con Dumbravanu che doveva scontare ancora una giornata di squalifica ma da prima. Ammonito Petrucci, sesto giallo per lui, Gelli, terzo cartellino, e De Sena, primo. I diffidati in casa biancoscudata sono il tecnico Banchieri e Buchel. Stessa sanzione al Catania per lo stesso ritardo ma ammenda di 500€. Inoltre il dirigente che era stato espulso dalla panchina è Giuseppe Matarazzo che è stato inibito fino al 25 marzo prossimo. Ammonito solo Raimo in casa rossazzurra.

Tornando al campo il gruppo squadra s’è allenato questa mattina al “Marullo” di Bisconte. Lavoro differenziato per Buchel, Garofalo e Ingrosso. Ha ripreso ad allenarsi a parte Chiarella, assente invece Dumbravanu che oltre a scontare la squalifica è stato convocato in nazionale. Fermi Dell’Aquila e Gyamfi, i quali pomeriggio si sono sottoposti ad esami strumentali.