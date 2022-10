Il Messina non segna, sconfitta a Monopoli. Auteri: "C'è rammarico" - Tempostretto

Solo sconfitte in trasferta, non si rompe il tabù. Il Messina crea ma non concretizza, Auteri: "Almeno sei occasioni create"

MONOPOLI – Dopo la netta vittoria contro il Latina, il Messina non riesce a sbloccarsi in trasferta. I biancoscudati tornano a casa con zero punti dalla trasferta di Monopoli. Allo stadio “Veneziani” la squadra di mister Auteri cade per 2-0 contro i padroni di casa in piena zona playoff.

Per il Messina è l’ottava sconfitta in campionato, ancora 0 punti raccolti nelle sei trasferte fin qui disputate e altra partita con 0 reti segnate: la quinta volta su sei partite fuori casa. L’unica rete in trasferta per il Messina è arrivata nel 2-1 subito alla quarta giornata dall’Avellino, rete di Catania.

Visto il contemporaneo pari tra Gelbison e Fidelis Andria i pugliesi, dopo l’11ª giornata, riagganciano il Messina a quota 7 punti, così come il Picerno. La peggior differenza reti dei biancoscudati però li condanna nuovamente all’ultima posizione in classifica nel girone C di Lega Pro.

Auteri, allenatore Acr Messina: “Buona gara, c’è rammarico”

“Il secondo gol subito è un po’ strano, Lewandowski poco prima si era fatto male, si sospetta una frattura, quindi aveva la visibilità limitata. Abbiamo fatto una buona partita con ritmi e intensità creando anche occasioni importante senza perdere gli equilibri. Abbiamo fatto una buona gara e rimane il rammarico. Abbiamo avuto occasioni importanti con Catania e Angileri, un’altra occasione in cui Curiale non è riuscito a servire Catania in campo aperto.

Loro hanno fatto densità, hanno commesso errori nel gestire la palla e abbiamo avuto diverse occasioni in ripartenza vicino alla loro area. Come allenatore non posso incidere sulle scelte dei giocatori, abbiamo giocato una buona partita, 5-6 occasioni create, e non ci potrà andare sempre male. Sicuramente dobbiamo migliorare davanti”.

Primo tempo

L’avvio di gara è di marca biancoverde con la doppia occasione targata Montini e Starita. Sul numero 7 grande parata di Lewandowski in calcio d’angolo. La risposta del Messina è affidata a Catania che in due occasioni non riesce a capitalizzare con il diagonale da sinistra.

La gara non vive di ritmi altissimi e i pugliesi collezzionano diversi tiri dalla bandierina. Proprio da corner nasce il vantaggio degli uomini di Pancaro con il colpo di testa di De Risio completamente libero in area di rigore, al 26′. Nel finale di prima frazione Angileri va vicino al pari con un tiro deviato che Nocchi riesce a respingere in angolo.

Secondo tempo

La ripresa riparte con un Messina più volenteroso e aggressivo. Grande occasione per Catania che calcia ad incrociare ma non inquadra la porta. Mister Auteri decide di aumentare l’esperienza in campo inserendo Fofana e Curiale passando ad un offensivo 4-2-4.

Il Monopoli decide di chiudersi e difendere il vantaggio mentre il Messina macina possesso palla ma non trova la giusta soluzione. La gara sembra destinata all’1-0 ma, nel finale, arriva il raddoppio di Fella, in pieno recupero, dopo l’errore di Lewandowski nel rilancio.

Monopoli – Acr Messina 2-0

Monopoli (3-4-3): Nocchi; De Santis, Druidi, Bizzotto; Viteriti, De Risio, Piccinni, Falbo; Rolando (dal 68′ Manzari), Montini (dal 96′ Corti), Starita (dal 79′ Fella).

In panchina: Aogadri, Iurino, Radicchio, Ahmetaj, Piarulli, Cristallo.

Allenatore: Giuseppe Pancaro.

Acr Messina (4-3-3): Lewandowski; Konate (dal 73′ Iannone), Camilleri, Berto, Angileri; Mallamo (dal 73′ Fazzi), Marino (dal 59′ Fofana), Fiorani; Grillo (dal 83′ Zuppel), Balde (dal 59′ Curiale), Catania.

In panchina: Daga, Ferrini, Trasciani, Napoletano, Filì.

Allenatore: Gaetano Auteri.

Marcatori: De Risio 26’ (Mo), Fella 90+3′ (Mo).

Ammoniti: Catania, Konate (era la quinta, salterà la prossima di campionato), De Risio, Camilleri.

Calci d’angolo: 6-5. Recupero: 1’ + 7′.

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo.

Assistenti: Carmine De Vito di Napoli & Paolo Tomasi di Schio.

Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

