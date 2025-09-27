Il Messina ospita il Paternò, Romano: “In campo con la pancia vuota, dobbiamo essere umili”

Sfida domenica alle ore 15 al Franco Scoglio. Gli ospiti ancora a secco di vittorie in questo campionato, sicuro assente tra i biancoscudati Aprile espulso ad Acireale

MESSINA – Si va verso a chiudere una settimana che ha visto il Messina impegnato tre volte in sette giorni. Dopo la sconfitta, la prima in campionato, subita in casa dal Gela, il Messina si è rifatto in quel di Acireale e domani, contro un’altra etnea il Paternò, proverà a regalarsi i primi punti pesanti in casa.

La squadra si è allenata venerdì al “Sorbello Stadium” di Bisconte in vista della gara casalinga col Paternó di domenica pomeriggio ore 15. Ad arbitrare la sfida sarà il signor Damiano Volpi di La Spezia, assistenti Marco Riccobene di Enna e Giuseppe Di Marco di Palermo.

Tra le file del Messina, che questa mattina ha svolto la rifinitura, sono in ripresa Saverino e Clemente, non convocati per la trasferta dell'”Aci e Galatea”, i due sono tornati ad allenarsi a parte dopo gli infortuni muscolari rimediati nelle scorse settimane. Non ci sarà sicuramente Alessio Aprile, espulso dalla panchina nella ripresa “per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria”.

L’avversario Paternò ha ottenuto solo due punti in classifica, pari alla seconda giornata in casa contro la Gelbison e sempre in casa nell’ultima giornata, fermata sullo 0-0, dal Ragusa. In cerca della prima vittoria e diventano una diretta rivale per il Messina che in chiave salvezza, sul campo e fuori, ha sempre bisogno di punti per annullare la pesante penalizzazione e mostrarsi al meglio agli occhi dei possibili investitori.

Romano: “Affrontiamo una squadra organizzata”

Mister Giuseppe Romano, alla vigilia della sfida all’ufficio stampa della società, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Come ho detto in settimana, da giovedì, dovevamo archiviare subito la gara, siamo contenti chiaramente per il risultato ottenuto, però dovevamo archiviare subito la partita di Acireale e proiettarci alla partita di domani, che è una partita complicata perché affrontiamo una squadra che è organizzata, una squadra, io ho visto la partita, per cui so che è una squadra organizzata, che corrono, lottano e noi dobbiamo essere umili come lo siamo stati a Acireale”.

Sulla condizione della squadra aggiunge: “Bene, stiamo recuperando sia Saverino che Clemente, poi non abbiamo nessun problema, ci stiamo allenando bene con le giuste motivazioni, con lo giusto entusiasmo, la squadra sta bene in salute, aspettiamo solamente la partita di domani per coronare questa settimana che per noi diventerebbe importante per il nostro proseguo. Dal punto di vista di giustizia, non ho due o tre dubbi durante le partite, ci sono due o tre dubbi che sicuramente come sempre domani mattina, a mente fredda, a mente serena, sceglierò quelli adatti per la gara di domani”.

Infine sull’avversario Paternò ha dichiarato: “Per noi tutte le partite sono determinanti, importanti, specialmente ci troviamo in questa situazione di classifica, dobbiamo guardare poco la classifica e dobbiamo concentrarci su quelli che sono gli avversari e su quello che dobbiamo fare noi, sappiamo che dobbiamo sfruttare il nostro turno casalingo, come dico sempre dobbiamo entrare in campo con la pancia vuota e non pensare che il risultato di mercoledì ci abbia riempito la pancia, assolutissimamente perché ancora come ho detto poco fa siamo con l’acqua alla gola”.

Prevendita Acr Messina – Paternò

Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Paternò di domenica 28 settembre 2025 ore 15 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia, sul sito postoriservato.it e al botteghino dello stadio il giorno della gara, che sarà aperto dalle ore 12.

L’Acr Messina comunica i prezzi dei biglietti validi per le gare casalinghe della stagione 2025/26:

• Curva “Amici del Messina”: € 10 + diritti di prevendita

• Curva Over 65 e Donne: € 8 + diritti di prevendita

• Studenti di tutte le età: saranno attivate iniziative dedicate, comunicate direttamente tramite le scuole aderenti

• Tribuna: € 15 + diritti di prevendita

• Settore Ospiti: € 10 + diritti di prevendita

Punti vendita

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Bar La Rosa Nera (Via Giorgio la pira 7 MESSINA 98125 – PISTUNINA)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

• Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)