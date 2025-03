Il Messina ospita il Team Altamura, obiettivo seconda vittoria consecutiva

I biancoscudati attendono la visita della neo promossa pugliese dove si sono accasati gli ex Ortisi e Rizzo. Un solo precedente, quello dell'andata

MESSINA – Vittoria scaccia fantasmi quella di Giugliano dove il Messina è riuscito a ribaltare una situazione di svantaggio e sfortuna trovando tre pesantissimi punti. Il gruppo sfruttando questo momento positivo è pronto a ripetersi sabato pomeriggio contro il Team Altamura. I biancoscudati ora si trovano all’interno della forbice dei punti utili per disputare il playout contro la Casertana ma devono continuare il loro percorso positivo, meglio se condito da vittoria. Ottenere il successo sarebbe una novità nella stagione dei peloritani che fin qui non hanno mai vinto due partite consecutivamente.

Anche la prossima sfida, sabato ore 15 allo stadio Franco Scoglio, dove ad arbitrare ci sarà Silvia Gasperotti, che ha già diretto in riva allo Stretto, è una ghiotta occasione perché l’ambiente è ai massimi storici sicuramente di questa stagione. In campo sia da una parte che dall’altra mancheranno due calciatori: Dell’Aquila a mister Banchieri e Rolando a mister Di Donato; entrambi utili e duttili nei due schieramenti. Tornerà invece Dumbravanu che ha scontato la sua squalifica di tre turni.

L’avversario Team Altamura

La neo promossa squadra pugliese sta vivendo tutto sommato una stagione più che positiva. Attualmente si trova al dodicesimo posto a 34 punti e con la quasi matematica certezza di salvarsi, leggermente staccato dal gruppo che lotta per i playoff e potrebbe anche staccare un po’ la spina dal punto di vista delle motivazioni. Da inizio stagione i biancorossi sono allenati da Daniele Di Donato che non ha mai visto vacillare la sua panchina. Anche togliendo gli scontri con Taranto e Turris il cammino dei pugliesi è più che positivo: otto vittorie, dieci pareggi e undici sconfitte. Il tutto perfettamente bilanciato tra impegni in casa e in trasferta con esattamente 17 punti ottenuto al San Nicola di Bari e gli altri 17 lontano dalle mura amiche.

Tra le fila del Team Altamura compaiono Lino Ortisi e Francesco Rizzo che hanno lasciato Messina nella recente sessione di mercato invernale. Mister Di Donato ha cambiato diversi moduli in stagione, passando a volte anche dalla difesa a quattro alla difesa a tre. Nelle ultime uscite però ha adottato il 4-3-3, sempre in campo Vito Leonetti capocannoniere dei pugliesi con dieci reti. In campo lui e compagni nelle ultime sei, dopo cinque risultati utili consecutivi, tre pareggi e due vittorie, sono caduti in casa del Potenza nell’ultima giornata di campionato.

Un precedente sfavorevole per il Messina

Un solo precedente nei campionati professionistici quello dell’andata. In quell’occasione fu vittoria per il Team Altamura, i biancoscudati in doppio svantaggio dopo un primo tempo giocato in modo spento. Nella ripresa la reazione che portò al gol del solo Anatriello con il finale bloccato sul 2-1. Nei campionati dilettanti le due squadre non si sono mai incontrate con il Messina che giocava nel girone I e il Team Altamura che militava nel girone H.

