Il Messina si sveglia tardi, al “San Nicola” vince il Team Altamura

I biancoscudati regalano un tempo e due gol di vantaggio nello scontro salvezza. Nella ripresa non basta uno scatenato Anatriello per raddrizzarla

BARI – Arriva una sconfitta pesante per il Messina nella 15ª giornata allo stadio “San Nicola” di Bari. Il Team Altamura passa 2-1 e ringrazia per il primo tempo regalato dal Messina. Uno-due terribile tra 15° e 20° minuto, 2-0 su cui si conclude il primo tempo. Nella ripresa grande reazione del Messina, grazie anche agli uomini subentrati Anzelmo e Anatriello su tutti, che segna il quinto gol in maglia biancoscudata. Dopo venti minuti ottimi in cui la formazione locale non riusciva a trovare le contromisure l’aiuto arriva dal Messina che resta in inferiorità numerica, espulso per doppia ammonizione Damiano Lia che salterà la sfida col Sorrento. Nel recupero il Messina protesta per un possibile rigore ai danni di Cominetti.

Sesta sconfitta in campionato del Messina, la quinta fuori casa e pesano tanto le due reti subite nel primo tempo considerando che il Messina ai punti, visto quanto fatto vedere nella ripresa, avrebbe vinto. Nella formazione iniziale di mister Modica: Marino sostituisce Rizzo al centro della difesa con Manetta, ai lati Lia e Ortisi. Anatriello ancora in panchina e al centro dell’attacco ci va Luciani con Re, che parte titolare per la terza volta, e Petrungaro. In mezzo al campo torna titolare Petrucci che non giocava dal primo minuto dall’ottava giornata con il Benevento, Garofalo a destra al posto dello squalificato Frisenna e Pedicillo mezzala sinistra, l’unico sempre titolare in campionato. Ad inizio ripresa spazio per Anzelmo, Anatriello e Mamona che cambiano la partita, ci sarà spazio anche per Cominetti e Salvo dopo l’espulsione di Lia.

La classifica del girone C vede il Messina restare al palo a quota 13 punti. Foggia e Casertana pareggiano e allungano di una lunghezza sui biancoscudati. Tra chi ha già giocato ieri il Catania ha superato il Trapani e il Potenza ha battuto a domicilio il Giugliano. Altro pareggio tra Sorrento, prossimo avversario del Messina, e Picerno.

Primo tempo

Si fa subito vedere in avanti il Team Altamura che nei primi cinque minuti ha già battuto due angoli. Al 6′ perde palla Petrucci e Grande attacca sulla fascia destra, il suo cross in area è spazzato da Manetta, poco prima Pedicillo aveva provato l’azione solitaria partendo dalla sua metà campo. Al 15′ si sblocca la gara in favore del Team Altamura: sul terzo angolo il Messina spazza corto, la rimettono in area i pugliesi con Leonetti che impegna in acrobazia Krapikas, la respinta corta del portiere lituano è raccolta da De Santis che insacca. Entrambi erano tenuti in gioco da Garofalo che era rimasto a terra in area piccola dopo un colpo “amico” in mischia.

Mentre il Messina è in inferiorità numerica, Garofalo ha avuto bisogno delle cure in campo, Grande semina il panico sulla fascia di Ortisi e arriva alla conclusione al 17′, bloccata a terra da Krapikas. Solo Team Altamura in campo con Rolando che sfruttando la combinazione dei compagni si presenta in area senza pressione, il suo mancino termina a lato al 20′. Poco dopo arriva un rigore per il Team Altamura, il direttore di gara sanziona Manetta per un tocco di mano in area, dal dischetto Leonetti, il capocannoniere dei biancorossi, non sbaglia, spiazza Krapikas e fa 2-0. Sfiora il tris la formazione locale al 28′: funziona bene la catena sinistra dei pugliesi, Rolando serve in area Simone che arriva e conclude di prima intenzione, la palla si perde di poco sul fondo.

Ancora nessuna notizia del Messina che non è ancora sceso in campo al “San Nicola” di Bari dopo una buona mezz’ora abbondante di gara. Il primo pericolo creato dagli uomini di Modica arriva al 37′: Petrungaro salto il suo uomo a sinistra, mette al centro per Luciani o Re, anticipati dalla retroguardia pugliese. In questa fase il Messina calcerà tre angoli senza però creare pericoli a Pane che difende i pali del Team Altamura. Al 43′ nuova occasione per il tris pugliese: Grande imbuca per Leonetti ma chiude troppo col destro e la palla si perde sul fondo. Concesso un minuto di recupero alla fine del primo tempo in cui il risultato non cambia.

Secondo tempo

Sostituzioni per il Messina all’intervallo: fuori Luciani, Re e Petrucci, dentro Anatriello, Mamona e Anzelmo. Bocciate proprio le novità o comunque le sorprese dell’undici iniziale. Attacca il Messina e non passano neanche cinque minuti che Anatriello torna al gol. Al 50′ appena scoccato Garofalo imbuca rasoterra, il centravanti biancoscudato lascia sfilare e poi infila un colpevole Pane sul primo palo. Pochi minuti dopo ancora uno scatenato Anatriello ha altre due occasioni: la prima su sviluppi di angolo su cui tenta la rovesciata, la seconda su imbucata di Anzelmo con il capocannoniere biancoscudato che a tu per tu con Pane conclude largo in diagonale. Ancora occasione Messina al 59′ con la conclusione da fuori area di Pedicillo, si distende Pane e respinge fuori area.

Prosegue il buon momento del Messina con il Team Altamura che nonostante i cambi continua a soffrire l’avvio di ripresa degli ospiti. Biancoscudati che hanno ancora una chance, sempre con Anatriello, al 66′. Palla mossa bene a sinistra, il cross trova il nove biancoscudato in mezzo ai due centrali, prova la girata di prima intenzione ma non riesce a dare forza alla sfera. Mister Modica, che ha indovinato i cambi, si gioca la carta Cominetti per Petrungaro. Si rivede al 72′ il Team Altamura che prova a mettere in area una punizione dalla trequarti, attento e coraggioso Krapikas in uscita alta.

Quando si entra nell’ultimo quarto d’ora, e con il Messina ancora arrembante, ingenuità di Lia che si allunga il pallone ed nel tentativo di recuperarlo effettua una scivolata lunghissima. Il calciatore dell’Altamura sposta la palla e si lascia colpire, secondo giallo ed espulsione per il terzino destro biancoscudato. Vibranti proteste con Modica che sarà ammonito e poco dopo toglie Garofalo per mandare in campo Salvo. Al 79′ aveva provato l’azione personale Anatriello che aveva colpito da fuori area, tanta potenza ma precisione nulla.

Si rivede in avanti, grazie alla superiorità numerica, il Team Altamura che dopo aver battuto il primo angolo della ripresa all’87’ Dipinto tenta la conclusione da fuori area, unico pericolo della ripresa per i biancoscudati. Un minuto dopo angolo per il Messina, Anzelmo prova da fuori area, tiro di Cominetti fuori su cui aveva tentato di correggere in porta Anatriello. Concessi quattro minuti di recupero, al 92′ contatto in area Team Altamura mentre il calciatore del Messina sta calciando, l’arbitro inizialmente sembra voler fischiare avvicinando il fischietto alla bocca poi fa segno di continuare. Esplodono le proteste in campo e panchina, l’arbitro la risolve ammonendo Pedicillo. L’ultima occasione è un pallone messo al centro dell’area da Ortisi per Anatriello che colpisce di testa con Pane che blocca.

Team Altamura – Acr Messina 2-1

Team Altamura (4-4-2): Pane; Mané (dal 63′ Gigliotti), De Santis, Silletti, Rolando; Grande, Andreoli (dal 55′ Bumbu), Dipinto, D’Amico; Leonetti (dal 73′ Molinaro), Simone (dal 55′ Peschetola).

In panchina: Viola, Poggesi, Franco, Acampa, Lagonigro.

Allenatore: Daniele Di Donato.

Acr Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Manetta, Marino, Ortisi; Garofalo (dal 80′ Salvo), Petrucci (dal 46′ Anzelmo), Pedicillo; Re (dal 46′ Mamona), Luciani (dal 46′ Anatriello), Petrungaro (dal 67′ Cominetti).

In panchina: Curtosi, Ndir, Rizzo, Morleo, Di Palma, Adragna.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: De Santis 15′ (A), Leonetti 23′ (A) rig., Anatriello 50′ (M).

Ammoniti: Andreoli 8′ (A), Lia 23′ (M), Leonetti 45′ (A), Lia 76′ (M), Modica 77′ (M), Pedicillo 92′ (M).

Espulso Lia al 76′ per doppio giallo.

Calci d’angolo: 5-8. Recupero: 1’ + 4’.

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno & Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.

Quarto ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce.

