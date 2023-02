Il Messina ospita l'Audace Cerignola, cosa c'è da sapere sui pugliesi - Tempostretto

La sfida si giocherà domenica alle ore 14:30 al Franco Scoglio, già aperta la prevendita. Il Cerignola è 7° in classifica ma attraversa un momento di stasi

MESSINA – Cinque risultati utili consecutivi per il Messina, ma due pareggi nelle ultime due uscite. La squadra biancoscudata, come sa bene mister Ezio Raciti, deve tornare a vincere e proverà a farlo domenica 5 febbraio allo stadio Franco Scoglio contro l’Audace Cerignola. I biglietti per la sfida contro i pugliesi sono già disponibili sul sito PostoRiservato.it, e il Messina davanti ai propri tifosi dopo un mercato sontuoso vuole tornare a festeggiare i tre punti. Per l’occasione torna la promozione “Festeggia il tuo compleanno con il Messina”, chiunque infatti sia nato il 5 febbraio potrà ottenere un biglietto gratis per l’accesso allo stadio. Sarà sufficiente inviare la richiesta con il documento di identità alla mail “biglietteria@acrmessina1900.it”.

Venendo al campo un piccolo vantaggio sul Cerignola i biancoscudati lo avranno, in virtù del giorno di riposo in più, i foggiani infatti hanno giocato il loro turno infrasettimanale di campionato contro la Gelbison ieri, giovedì, mentre il Messina ha sfidato il Giugliano mercoledì. L’Audace Cerignola, una neo promossa, al momento occupa il 7° posto in classifica a quota 35 punti. Ha segnato fin qui 30 gol e ne ha subiti 29.

L’avversario Cerignola

Dopo le due sconfitte consecutive contro Monopoli e Catanzaro il Cerignola è tornato a muovere la propria classifica con il pareggio in casa della Gelbison che è terminata sullo 0-0. Andando a ritroso l’ultima vittoria è arrivata contro la Fidelis Andria, datata metà gennaio. Questa la formazione di mister Michele Pazienza che è scesa in campo nell’ultimo turno con un 3-5-2: Saracco tra i pali, in difesa Ligi, Capomaggio e Blondett; a centrocampo Langella, Sainz-Maza e Tascone con sugli esterni Russo e D’Ausilio; coppia d’attacco formata da Samele e Malcore. È probabile che visto l’impegno ravvicinato si possa optare per qualche sostituzione in vista di Messina.

Da tenere d’occhio l’attaccante Giancarlo Malcore, andato in rete già nove volte in campionato. L’attaccante milanese ha segnato nel match di andata tra Cerignola e Messina, unico precedente tra le due squadre segnalato sul sito della Lega Pro, i pugliesi vinsero per 3-0 tra le mura amiche. I padroni di casa avevano dominato il gioco creando diverse occasioni, il Messina non riuscì a reagire e finì per cedere sotto i colpi di Achik, D’Andrea e Malcore, quest’ultimo segnò su rigore allo scadere.

In trasferta il Cerignola non ha un ruolino di marcia perfetto, solo 11 punti (sui 35 totali) frutto di due vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. L’ultima vittoria fuori casa è arrivata il 20 novembre dell’anno scorso in un derby pirotecnico in casa del Foggia terminato 2-3.

Immagine in evidenza pagina Facebook Audace Cerignola