Il Messina parte in silenzio verso Bari

Biancoscudati in viaggio direzione Puglia, domani affronteranno il Team Altamura

MESSINA – In casa Messina continua a regnare il silenzio, “non è in programma alcuna conferenza stampa di mister Modica” fa sapere l’ufficio stampa e così si partirà alla volta di Bari. Domani alle ore 15:00 i biancoscudati si troveranno faccia a faccia al “San Nicola” contro il Team Altamura. La formazione biancorossa è una neopromossa e lotta per la salvezza, al pari del Messina, ma viene da un momento positivo, avendo ottenuto cinque risultati utili consecutivi nelle ultime cinque giornate.

In casa Messina la squadra è tornata alla vittoria contro il Giugliano e ha svolto gli allenamenti tra il “Sorbello Stadium” di Bisconte e il “Franco Scoglio” di San Filippo in settimana. Tutti in gruppo a parte Adragna che nella giornata di ieri ha lavorato a parte dopo un’infiammazione al ginocchio che l’ha tenuto fermo. Quest’oggi la rifinitura e poi la partenza per la Puglia dopo pranzo. Non ci sarà sicuramente, perché squalificato, Giulio Frisenna.

Articoli correlati