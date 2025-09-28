Il Messina resta di nuovo a secco, pari a reti bianche in casa col Paternò

In una sfida avara di emozioni i biancoscudati non trovano ancora la prima rete tra le mura amiche. Un gol annullato nel primo tempo è l'unico rammarico locale

MESSINA – Il Messina pareggia contro il Paternò nella quinta giornata di campionato. Il cammino della formazione biancoscudata in Serie D si conferma più incerto in casa dove i ragazzi di mister Romano, per lui esordio al Franco Scoglio, non riescono proprio a gonfiare la rete. Oggi in oltre 90 minuti c’erano anche riusciti con Trasciani nel primo tempo ma è stato annullato per fuorigioco. Si chiude la settimana con tre partite giocati e tre esiti diversi, sconfitta col Gela, vittoria con la Sancataldese e il pari di oggi contro il Paternò. Meno sei in classifica ma il gioco ha latitato e gli attaccanti ancora una volta hanno mostrato poca cinismo sotto porta.

Primo tempo

Iniziano gli ospiti con il possesso palla, ma al primo affondo il Messina conquista il primo angolo al 4′, sul cross uscita alta di Branduani che rilancia coi piedi per Golfo che deve allungarsi in area per impegnare Sorrentino ad una facile parata. Passano più di dieci minuti alla prossima occasione di marca locale, Zucco imbuca per Fravola che fa la sponda per Toure che controlla in area e conclude col destro incrociato, palla bloccata a terra da Branduani al 16′. Ancora Messina pericoloso e ancora Branduani provvidenziale al 19′ con la conclusione di Zucco dal limite dell’area. Al 22′ Messina in gol, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco, una punizione dal vertice sinistro dell’area viene battuta da Zucco a rientrare, sbucano in diversi calciatori del Messina in buona posizione e Trasciani insacca di testa, ma l’assistente aveva alzato la bandierina. Occasione per il Paternò al 31′ con corner battuto da Camara, la palla taglia pericolosamente tutta l’area piccola sul secondo palo Boulahia non riesce a spingerla in rete. Gioco poco fluido con il campo appesantito dalla pioggia. Nel finale concesso un minuto di recupero ma l’arbitro non aspetta neanche i sessanta secondi per mandare le squadre negli spogliatoi a metà gara.

Secondo tempo

Si riparte nel secondo tempo senza cambi su nessuna delle due panchine. Dopo sette minuti primo cambio con mister Romano che deve ovviare ad un problema fisico di Bosia, in campo Bombaci. Azione pericolosa al 57′ del Paternò con Lucca che taglia bene il campo e premiato da un compagno arrivava alla conclusione che si perdeva a lato. Punizione dal limite per il Messina, entra Azzara che si incarica subito della battuta, prova a sorprendere Branduani sul primo palo facendo rimbalzare il pallone sul terreno viscido ma fa buona guarda l’estremo difensore etneo.

Tocca al Messina rischiare al 62′, esce male la difesa, la palla rimessa lunga è buona per Capasso che spara sull’esterno della rete. Al 73′ brivido per i locali, conclusione da oltre trenta metri di Camara, palla alta sopra la traversa, poco dopo centra lo specchio D’Aloia un grande Sorrentino sventa la minaccia in angolo. Incursione di Toure quando mancano dieci minuti al recupero, messo giù con le cattive l’attaccante biancoscudato che ha fatto ammonire tre quarti della difesa ospite. Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro, nel primo di questi Roseti ha un’occasione enorme dentro l’area piccola ma riesce a calciare alto. Chiude in attacco il Paternò che conquista un angolo da cui non nasce nulla.

Acr Messina – Paternò 0-0

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 52′ Bombaci); Orlando, Fravola (dal 58′ Azzara), Garufi (dal 78′ Tesija), Zucco, Maisano (dal 78′ Yekaley); Roseti, Tourè.

In panchina: Paduano, Saverino, Veron, Clemente, Elia.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Paternò (4-3-3): Branduani; Piedra, Ursino, Fernandez, Di Fazio; Capasso, D’Aloia, Camara; Lucca (dal 80′ Jungling), Boulahia (dal 66′ Ambrogio), Golfo (dal 73′ Gachangi).

In panchina: Lucatelli, Kouassi, Koffi, Capuana, Rizza, Ardizzone.

Allenatore: Francesco Corapi.

Ammoniti: Fernandez 21′ (P), Piedra 35′ (P), Trasciani 46′ (M), Ursino 81′ (P), Romano 92′ (M).

Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 1’ + 3’.

Arbitro: Damiano Volpi di La Spezia.

Assistenti: Marco Riccobene di Enna & Giuseppe Di Marco di Palermo.