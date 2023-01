Il Messina ridisegnato dal mercato, chi è arrivato e chi va via - Tempostretto

Otto nuovi innesti per il Messina, gli ultimi due sono Ragusa e Ortisi. Grandi operazioni in entrate per il Ds Logiudice, ma non in uscita. Dei 29 calciatori in rosa, cinque resteranno fuori lista

MESSINA – Si è chiusa alle ore 20 una sessione invernale di calcio mercato che ha visto il Messina del presidente Sciotto impegnato attivamente. Tanti i colpi in entrata messi a segno dal direttore sportivo Pasquale Logiudice (immagine in evidenza), arrivato in riva allo stretto ad inizio mese, un po’ meno quelli in uscita con alcuni calciatori che dovranno rescindere o finiranno fuori lista e abbandoneranno le rive dello Stretto. Alla fine sono stati 8 i colpi in entrata per la prima squadra: Fumagalli, Kragl, Perez, Ferrara, Baldé, Celesia, Ragusa, Ortisi.

I movimenti dell’ultimo giorno di mercato

Non sono mancate le sorprese, nella giornata odierna il colpo grosso con la firma dell’ex Serie A Antonino Ragusa, ma anche sulle mancate cessioni, sembrava infatti tutto deciso per il passaggio di Leandro Versienti alla Pergolettese e che invece rimarrà a disposizione di mister Ezio Raciti, così come Diego Zuppel che sembrava nelle ultime ore dover essere oggetto di scambio con Mastropietro della Virtus Francavilla. Andranno via i primavera Andrea Nicosia e Giuseppe D’Amore, arriverà invece Giuseppe Salvo, classe 2003, terzino destro che però non dovrebbe essere impiegato con la prima squadra.

L’ultimo in ordine cronologico ingaggiato e ufficializzato è stato Pasquale Ortisi, nativo di Siracusa e classe 2002. Un giocatore offensivo, trequartista, che ha già vestito le casacche di Lecce, Catanzaro e Fidelis Andria. Nella passata stagione ha contribuito alla salvezza dei pugliesi nel girone C di Serie C. Prelevato dal Casarano nel girone H di Serie D. Fortemente voluto dal direttore sportivo Logiudice, ritorna a calcare i campi del professionismo sotto la guida del tecnico Raciti che già conosceva.

La rosa da sfoltire

Con il quadro che viene dipinto negli elenchi a seguire il Messina al momento ha in rosa 29 elementi. Per regolamento può tenerne in lista per il campionato 24 a cui si possono aggiungere liberamente i classe 2003 o più giovani (quindi Berto e Salvo). Ci sono quindi cinque giocatori in esubero che, non essendo stati ceduti in questa finestra di mercato, saranno messi fuori lista e se resteranno a Messina verranno pagati senza giocare oppure si rescinderà.

C’è da considerare che due di questi potrebbero essere: Piazza, infortunato a inizio stagione e che difficilmente tornerà in campo prima che termini il campionato; Angileri, che si è operato qualche settimana fa. A questi due si aggiungerà quasi sicuramente Maecky Ngombo, attaccante arrivato a dicembre dal mercato degli svincolati che non ha convinto. Il quarto potrebbe essere uno dei due portieri, Daga o Lewandowski, tre portieri di questo livello sono decisamente troppi. Il quinto potrebbe essere uno del reparto offensivo visto che dopo questa sessione di mercato lì davanti il Messina ha fin troppi giocatori.

La rosa di inizio stagione

Riccardo Daga (2000), portiere. Nuovo acquisto estivo.

Michal Lewandowski (1996), portiere. Reduce dalla passata stagione.

Gabriele Berto (2003), difensore. Nuovo acquisto estivo.

Manuel Ferrini (1998), difensore. Nuovo acquisto estivo.

Vincenzo Camilleri (1992), difensore. Reduce dalla passata stagione.

Giuseppe Filì (2002), difensore. Nuovo acquisto estivo.

Maks Celic (1996), difensore. Reduce dalla passata stagione.

Antony Angileri (2001), difensore. Reduce dalla passata stagione.

Daniele Trasciani (2000), difensore. Reduce dalla passata stagione.

Nicolò Fazzi (1995), centrocampista. Reduce dalla passata stagione.

Roberto Marino (1998), centrocampista. Nuovo acquisto estivo.

Lamine Fofana (1998), centrocampista. Reduce dalla passata stagione.

Amara Konate (1999), centrocampista. Reduce dalla passata stagione.

Leandro Versienti (1996), centrocampista. Nuovo acquisto estivo.

Marco Fiorani (2002), centrocampista. Nuovo acquisto estivo.

Andrea Mallamo (2002), centrocampista. Nuovo acquisto estivo.

Paolo Grillo (1997), attaccante. Nuovo acquisto estivo.

Carmine Iannone (2001), attaccante. Nuovo acquisto estivo.

Diego Zuppel (2002), attaccante. Nuovo acquisto estivo.

Ibourahima Balde (1999), attaccante. Reduce dalla passata stagione.

Davis Curiale (1987), attaccante. Nuovo acquisto estivo.

Lorenzo Catania (1999), attaccante. Reduce dalla passata stagione.

Alessio Piazza (2002), attaccante. Nuovo acquisto estivo.

Paolo Napoletano (2002), attaccante. Nuovo acquisto estivo.

Operazioni in entrata

Maecky Ngombo (1995), attaccante. Arrivato a dicembre 2022.

Ermanno Fumagalli (1982), portiere. Arrivato a gennaio 2023.

Oliver Kragl (1990), centrocampista. Arrivato a gennaio 2023.

Leonardo Perez (1989), attaccante. Arrivato a gennaio 2023.

Michele Ferrara (1993), difensore. Arrivato a gennaio 2023.

Helder Baldé (1998), difensore. Arrivato a gennaio 2023.

Christian Celesia (2002), difensore. Arrivato a gennaio 2023.

Antonino Ragusa (1990), attaccante. Arrivato a gennaio 2023.

Giuseppe Salvo (2003), difensore. Arrivato a gennaio 2023.

Pasqualino Ortisi (2002), attaccante. Arrivato a gennaio 2023.

Operazioni in uscita

Maks Celic (1996), difensore. Rescissione nella prima parte di stagione 2022/2023.

Vincenzo Camilleri (1992), difensore. Ceduto a gennaio 2023 (all’Imolese).

Nicolò Fazzi (1995), centrocampista. Ceduto a gennaio 2023 (al Mantova).

Andrea Nicosia (2004), difensore. In prestito a gennaio 2023 (fino a fine stagione all’Acireale).

Giuseppe D’Amore (2004), centrocampista. In prestito a gennaio 2023 (fino a fine stagione al Paternò).

