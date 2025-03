Il Messina Rugby beffato contro il Nuovo Salario, la reazione vale un punto

Dopo essere stati sotto 20-6 all'intervallo i peloritani ribaltano la gara fino al 30-31 subendo poi un piazzato nel finale che li condanna alla nona sconfitta del loro campionato

Sconfitta nei minuti finali per il Messina Rugby impegnato in trasferta contro il Nuovo Salario. Nella 16ª giornata del campionato di serie B i peloritani incappano nella nona sconfitta della stagione, ma come successo già in altre sei occasioni portano a casa almeno un punto dal bonus difensivo. Un punto d’oro visto che a metà partita i ragazzi di coach Alibrandi erano sotto 20-6 e hanno anche incassato i cartellini di Dejean, giallo, e Kese, rosso. Un punto che invece sa di beffa considerando che negli ultimi minuti era arrivato il sorpasso grazie al piede di Solano sul 30-31. In classifica nel girone 5 sale a 31 punti la formazione neroscudata che domenica prossima attende in casa l’Us Roma nell’ultima partita all'”Arturo Sciavicco” del campionato. Come già successo nella trasferta precedente a questa un altro rugbysta peloritano ha raggiunto i 100 caps, si tratta dell’ala Andrea Irrera.

Nuovo Salario – Messina Rugby 33-31

Primi dieci minuti di studio tra le due squadre che si fronteggiano, Ciampi mette i tre punti e Solano risponde (3-3), gli ospiti vanno avanti con un secondo calcio di Solano (3-6) ma a metà prima frazione i locali trovano la meta di Stefani trasformata da Ciampi (10-6). Segue un ulteriore piazzato di Ciampi e la meta di Fiocco, ancora trasformata per il 20-6 su cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa la reazione dei locali che vanno a segno con le mete di Rizzo e Lo Giudice, Solano trasforma entrambe le volte e la partita torna in perfetto equilibrio (20-20). Resta un uomo in meno la squadra ospite per il giallo a Dejean, in campo però continua a regnare sovrano l’equilibrio: meta, una per parte, di Ventola e ancora Lo Giudice ma non trasformate, a cui segue un piazzato di Solano (25-28). Nei dieci minuti finali la partita cambia più volte padrone: meta di Saveri per il 30-28, risponde al piede Solano 30-31 con i peloritani vicini ad una grande vittoria, Ciampi però va ancora a segno dalla piazzola per il nuovo contro sorpasso 33-31. Nei minuti finali prova ben oltre il quarantesimo ad attaccare Messina ma il rosso a Kese taglia definitivamente le gambe ai siciliani.

Tabellino

Arbitro: Vincenzo Tomaciello di Benevento.

Mete: 4-3. Trasformazioni: 2/4, 2/3. Piazzati/drop: 3-4.

Nuovo Salario: Luigi Martelletti, Ciampi 13, Salvemme, Becerra Valverde, Stefani 5, Brancadoro, Ventola 5, Marco Martelletti, Fiocco 5, Sacchini, Saveri 5, Bertorello, Blasi, Bardi, Campanelli.

A disposizione: Ragni, flumari, Gadini, Torre, Spalletti, Corongiu, Corbellani.

Allenatore: Simone Alberani.

Messina Rugby: Dejean, Irrera, Kese, Quaranta, Lo Giudice 10, Solano 16, Gabriele Spadaro, Gaetano Spadaro, Alberto Mangano, Sin, Fracassi, Hasanoviq, Maggio, Rizzo 5, Cafarelli.

A disposizione: Coletta, Faranda,Terranova, Tomasello, Ouedraogo.

Allenatore: Nicola Alibrandi.

Immagine in evidenza di Julia Merenda

Articoli correlati