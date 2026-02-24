Il Messina Volley vince a Zafferana, la Nino Romano batte il Torregrotta

Le prime della classe viaggiano spedite in Serie C femminile, i risultati della 15ª giornata e la classifica aggiornata

Il Messina Volley si impone per 3-0, nella trasferta della 15ª giornata del campionato di Serie C femminile, contro lo Zafferana Volley. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen confermano il risultato dell’andata contro la squadra etnea e mantengono la seconda piazza in classifica. Ottima la prova di capitan Michela Laganà e compagne al cospetto di una compagine ostica e ben messa in campo da coach Angelo Caffo.

Vittorie nel girone B di Serie C anche per la Nino Romano nel derby contro Torregrotta e le due squadre restano appaiate al secondo posto all’inseguimento della capolista Amando Ionica che ha superato senza problemi Barcellona. Vittoria per l’altra squadra di Santa Teresa in trasferta a Randazzo, più staccata fuori dalla zona playoff, che premia le prime quattro, l’altra mamertina Volley ’96 che ha battuto il fanalino di coda Team Volley Messina. Tra le altre messinesi impegnate l’UniMe che vince il derby contro il Giardini del Volley.

“Un bel 3-0 – commenta coach Nielsen nel post-partita del Messina Volley – soddisfacente e soprattutto giocata bene. Lo Zafferana difende moltissimo e noi non siamo abituate a giocare con questo tipo di squadre e quindi, a mio avviso, è stata una bella prova. Dobbiamo lavorare sul fondamentale della battuta, soprattutto a livello psicologico, in quanto tecnicamente sono tutte brave. La battuta è un fondamentale che dipende da noi stessi e certe volte, quando si è di fretta o distratti, si sbaglia. Comunque ci stiamo lavorando soprattutto in vista della prossima partita”.

Zafferana – Messina Volley 0-3

Nel primo set Nielsen porta subito avanti le peloritane (+2; 3-1), mentre Barbora Basile e Giulia Mondello allungano a +6 (9-3). Coach Caffo chiama la pausa, ma Basile e Nielsen aumentano il gap fra le due squadre (+9; 12-3). Due spunti di Alessandra Cuzzola determinano il +10 (17-7) inducendo la squadra di casa al suo secondo discrezionale. Si viaggia più o meno con la stessa distanza fra le due formazioni con due punti di Mondello a sancire il set-point (+10; 24-14), anteprima della vittoria del parziale per la squadra ospite.

Nella frazione successivo il Messina Volley si porta subito a +5 (3-8) con Nielsen, Cuzzola, Mondello, Basile e Sara Arena. Patrizia Buscemi e Roberta Sciuto accorciano a -2 (6-8), mentre Erika Privitera firma il pari (11-11). Due spunti di Lucia Catania rappresentano il vantaggio locale (+2; 13-11), ma il Messina Volley si ricompatta pareggiando e ribaltando il risultato del set (+1; 14-15) con Nielsen e Basile. Sul doppio vantaggio ospite (15-17), la squadra di casa chiama la pausa ed al rientro Nielsen e Mondello allungano a +5 (15-20). Secondo discrezionale locale con Buscemi e Giulia Privitera ad accorciare (-2; 20-22). Il pallonetto di Giulia Bisicchia chiude il parziale in favore delle peloritane (20-25).

Nel terzo set le due formazioni viaggiano punto su punto fino al 18-18, quando la squadra ospite piazza un break di 3 punti che gli consente di andare sul 21-18 grazie alle realizzazioni di Laganà, Nielsen, Basile. Coach Caffo va in pausa che però non sortisce gli effetti desiderati, visto che Nielsen e Basile allungano a +5 (18-23). Sempre Basile firma il match-point (19-24), concretizzato da Mondello.

Team Volley Messina – Volley ’96 Milazzo 0-3

Coach Di Mauro manda in campo Romeo-Santamaria sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto 4 trovano spazio Lo Nostro e Savarese, al centro Gironi e Baldaro con Lembo e D’Arrigo libero. Assenti per motivi personali capitan D’Amico, Irene Maggiari e Fulci. A partita in corso spazio anche dalla panchina a Pino.

Primo set che inizia bene per le biancorosse, nella prima fase la squadra di coach Di Mauro battendo bene e soprattutto ricevendo in modo ordinato riesce a portarsi anche avanti fino a raggiungere quattro punti di vantaggio. Intorno a metà set la reazione delle mamertine, unita anche a qualche decisione arbitrale sfavorevole, rimettono totalmente in partita la Volley ’96 sul 14-14. Da quel momento in poi la partita diventa a senso unico e il primo set termina 16-25.

Nel secondo e terzo parziale coach Di Mauro prova a cambiare qualcosa nelle attaccanti con l’inserimento, prima su Lo Nostro e poi su Savarese, di Pino. Il morale però sembra essere sceso e la squadra subisce le accelerazioni delle mamertine che in entrambi i set scappano via e hanno vita facile chiudendo 12-25 e 10-25.

Giovanni Di Mauro, allenatore della squadra femminile della Team Volley commenta: “La partita non è andata come l’avevamo preparata anche se avevamo iniziato col piglio giusto: battendo e ricevendo bene. Da situazione di vantaggio nel primo set sono arrivati decisioni arbitrali contro che hanno rimesso tutto in discussione. Come ci è accaduto spesso poi appena la partita gira non riusciamo più a giocare. Sabato inoltre ci mancavano tre elementi per questo match, giocato tra l’altro sulla carta in casa ma poi sul campo dell’avversario. Le ragazze come dico sempre hanno potenzialità, ma alterniamo buone prestazione a pessime”.

Risultati 15ª giornata campionato femminile

Ssd UniMe – Giardini del Volley 3-1

Amando Ionica – Barcellona 3-0

Zafferana – Messina Volley 0-3

Nino Romano – Torregrotta 3-0

Team Volley Messina – Volley ’96 Milazzo 0-3

Randazzo – Futura Santa Teresa 0-3

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 43; Nino Romano, Messina Volley 39; Futura Volley Santa Teresa 38; Volley ’96 Milazzo 24; Barcellona 21; Zafferana 18; Ssd UniMe 16; Randazzo 15; Giardini del Volley 10; Torregrotta 6; Team Volley Messina 1 punto.