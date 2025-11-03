Il Messina Rugby fa suo il derby contro il Cus Catania

Una prestazione convincente per i giallorossi che in casa allo Sciavicco piegano 22-17 gli etnei, in meta per i locali Dejean e due volte Kese

MESSINA – Fa festa il Messina Rugby che nella terza giornata del campionato di Serie B di rugby batte il Cus Catania vincendo un sentito derby. Una sfida che ha vissuto di momenti di dominio, per tutto il primo tempo in cattedra i peloritani (15-0 dopo la prima frazione) che trovano la terza meta a inizio ripresa per il 22-0. Poi tocca a Catania rispondere con due mete trasformate e un calcio piazzato che permette loro di guadagnare almeno il punto di bonus difensivo.

Da segnalare che mancava capitan Rizzo perché ha preso quattro settimane di squalifica dopo il rosso rimediato nella trasferta romana della giornata precedente, sotto la direzione arbitrale del signor Silvestro di Napoli anche a Messina ci sono stati tre cartellini gialli, uno sventolato a Kese che ha poi rimediato segnando due mete. La sfida per i giallorossi l’aveva aperta Dejean, i punti al piede sono arrivati da Gabriele Spadaro e lo stesso Francesco Dejean.

Per i ragazzi dei coach Alibrandi e Miduri arriva la seconda vittoria in campionato su tre gare disputate, imbattuti in casa all’Arturo Sciavicco e con nove punti in graduatoria nel girone 5. Adesso ci saranno diverse settimane di riposo prima di riprendere a giocare contro Syrako, nell’altro derby siciliano contro gli aretusi, in trasferta a fine mese.

Messina Rugby – Cus Catania 22-17

Pronti via uno scontro di gioco, con Kese che placca alto, vede Messina rimanere per dieci minuti in inferiorità numerica. La squadra locale comunque anche se in quattordici va a segno sfruttando un errore catanese con Dejean, trasforma da sotto i pali Spadaro (7-0). La risposta di Catania non arriva, la partita è molto tattica e con poche azioni limpide, sul finire di primo tempo giallo anche contro Catania, Messina mette subito i tre punti con un piazzato di Dejean, poi insiste a giocare oltre i quaranta minuti arrivando in meta con Kese dopo aver mosso bene palla a largo, la trasformazione per Dejean è complicata e non centra i pali. Fine primo tempo si è sul 15-0 per Messina.

Ad inizio ripresa trova un buco Kese e arriva fino in fondo, seconda marcatura personale per lui, Dejean trasforma e fa 22-0. Solo a questo punto arriva la reazione etnea con due mete, di Zuccarello e De Maria, trasformate da Scarpaci (22-14). Altro cartellino giallo per gli ospiti nel finale e per non tornare a casa a mani vuote piazza ancora Scarpaci, tre punti che consentono di tornare sotto break e guadagnare il punto di bonus difensivo. Messina gestisce e difende il vantaggio, la partita terminerà 22-17.

Tabellino

Messina Rugby: Dejean 10, Ouedraogo, Placanica, Mastroeni, Kese 10, Spadaro Gabriele 2, Tomasello, Spadaro Gaetano, Mangano Davide, Mangano Alberto, Fracassi, Tornesi Eros, Maggio, Coletta, Durante.

A disposizione: Cafarelli, Faranda, Tornesi Edoardo, Sina, Rao, Pidalà, Jammeh.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Cus Catania: Zappalà, Rocca, Lucenti, Mazzoleni, Zaia, Scarpaci 7, Giammario, Irato, Di Sano, Midolo, Mammana, Finocchiaro, Aloè, Zuccarello 5, Latino.

A disposizione: Marsiglia, panebianco, Rosalia, De Maria 5, Ingrassia, Grasso, Leonardi.

Allenatore: Giuseppe Costantino.

Arbitro: Arturo Silvestro di Napoli.

Mete: 3-2. Trasformazioni: 2/3, 2/2. Piazzati: 1-1