Il Messina Rugby lancia il progetto di inclusione "Il rugby (davvero) per tutti - Tempostretto

Un progetto per promuovere inclusione e integrazione dalla società Messina Rugby. Sabato 17 settembre la presentazione al Comune di Messina

MESSINA – La società Messina Rugby, che milita in Serie B nazionale, ha strutturato il progetto: Il Rugby (davvero) Per Tutti, proprio per ribadire la sua “mission” finalizzata alla Crescita Sportiva e Sociale della nostra comunità (atleti, ma non solo) utilizzando lo sport quale veicolo di valori altamente educativi.

Il progetto, Il Rugby (davvero) Per Tutti, è finalizzato alla promozione dell’attività sportiva e di azioni positive atte a contrastare ogni forma di razzismo e discriminazione e volte all’inclusione, all’integrazione e alla parità di trattamento.

A tale scopo è stata definita un’importante rete di partnership. I seguenti soggetti Partner hanno già infatti siglato con Messina Rugby 2016 Asd appositi accordi di collaborazione al progetto Il Rugby (davvero) Per Tutti, assicurando pieno supporto allo svolgimento delle attività. Sabato 17 settembre, ore 17:30, presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina verrà presentato il progetto.

I partner del progetto

I soggetti minori che usufruiranno delle attività progettuali saranno, infatti, indicati a Messina rugby dai Partner:

Casa Noemi – Figlie del Divino Zelo (Minori stranieri non accompagnati)

Casa famiglia L’albero Della Vita Ipab S.Elena (Minori in affido per disagio familiare)

Messina Social City– Ente strumentale del Comune di Messina per i servizi socio-assistenziali e socio-educativi

(Minori con disagio socio-economico)

Servizi Sociali Tribunale Minori Messina (Minori autori di Reato)

Parrocchia S.Maria Del Miracoli Sperone

Centro Culturale Islamico di Messina

Asdv Fraternità Filippina

Istituto Comprensivo Nr.19 Evemero da Messina

Associazione La Linea Curva (Persone e Autismo)

L’attività sportiva sarà supportata e tutorata dai seguenti Partner:

Csen – Delegazione Provinciale Messina

Fir – Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale Sicilia

Patania Andrea – Tecnico Judo Csen

I.C. Falcone Asd – Cricket

Collaboreranno alla realizzazione delle attività sportive tirocinanti/laureandi in Scienze motorie dei Partner:

Università degli Studi di Messina

Università Telematica Pegaso

Collaboreranno alla realizzazione delle attività collaterali alla pratica sportiva i seguenti Partner: