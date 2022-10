Il Messina Rugby perde il derby contro il Cus Catania - Tempostretto

Risultato ampio ma meritato per gli etnei che all'esordio stagionale superano per 48-10 il Messina Rugby

CATANIA – Sconfitta all’esordio per il Messina Rugby nel campionato di Serie B nazionale. Il Cus Catania ha vinto con ampio merito (48-10) e l’esito del match non sarebbe cambiato ma con maggiore pazienza e un pizzico di umiltà nella gestione di alcune situazioni, il risultato sarebbe stato meno rotondo. Tra le note positive in casa Messina l’esordio in prima squadra del diciasettenne Pietro Vento. Ora occorre resettare e pensare da subito a domenica prossima quando allo Sciavicco arriva l’Us Roma.

La cronaca

Una partita mai in discussione in terra etnea con la squadra locane che fin da subito ha messo il match in una situazione di dominio. Di contro la squadra peloritana ha tardato a trovare contromisure adeguate con il risultato di 29-3 che alla fine del primo tempo già consegnava ai padroni di casa il punto di bonus.

Nel seconda frazione di gioco, il Messina scendeva in campo con maggiore verve e fino a 10 minuti dalla fine il risultato restava ancorato sul 29-3, anzi al 70′ arrivava la meta di Ignazio Durante con la successiva trasformazione di Alessio Solano. Rizzo e compagni vogliono accorciare le distanze, ma la foga gioca brutti scherzi e il Messina subisce 3 mete in transizione in fotocopia con i padroni di casa che partono dai propri 22.

Cus Catania – Messina Rugby 48-10

Cus Catania: Di Mauro (Cap), Colombrita, Mazzoleni, Murabito, Serra, Privitera, Giammario, Mammana Al. Finocchiaro, Motta, Mammana C, Giustolisi, Toscano, Russo, Agosta. D’Arrigo E., Liotta, D’Arrigo, Russo G., Leonardi, Nocera, Catalano.

Messina Rugby: Frezza, Privitera, Perri, Quaranta, Soffli, Solano, Mastronardo, Tornesi, Bianco, Tripodi, Mangano, Hasanoviq, Durante, Rizzo, Maggio. Cafarelli, Pandolfino, Salvador, Germanò, Oliva, Oriabure, Vento.

Mete Catania: Murabito (2), Colombrita (2), Di Mauro (1), Finocchiaro (1) Mammana L. (1) Mazzoleni (1). Trasformazioni Catania: Privitera (3) e Serra (1).

Mete Messina: Durante.

Trasformazioni Messina: Solano.

Penalty Messina: Solano.

Articoli correlati