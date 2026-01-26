Il Messina Rugby sconfitto dalla capolista Primavera Roma

Si chiude un girone d'andata non troppo felice, due vittorie e sette sconfitte. Undici punti in classifica per il gruppo ora allenato da Gianclaudio Bonasera

MESSINA – Il Messina Rugby chiude il girone d’andata con la sesta sconfitta consecutiva e settima in stagione. Non si inverte ancora il momento negativo che la squadra, ora allenata da Gianclaudio Bonasera e Giuliana Campanella, sta attraversando. Dopo nove partite due sole vittorie, undici punti in classifica e un terzultimo posto nel girone 5 di Serie B.

La sfida dello Sciavicco di domenica pomeriggio ha visto la Primavera Roma scendere in Sicilia per portare via l’intera posta e anche il punto di bonus offensivo guadagnandosi la prima posizione in classifica sorpassando l’altra romana Frascati. Per i peloritani si riparte settimana prossima dalla trasferta di Benevento, i campani sono ultimi in graduatoria.

Messina Rugby – Primavera Roma 10-38

La partita si sblocca superata la metà della prima frazione, a segno gli ospiti con Valesini, segue la trasformazione di Marocchi che ne convertirà 4 su 6 per un totale di otto punti. La reazione peloritana è fermata da una buona difesa laziale anche se fallosa, si decide quindi si prendere i punti col piedi di Solano che fa 3-7. Da quel momento scappano via gli ospiti che segneranno cinque ulteriori mete, due in fotocopia di Russo, due con le corse all’esterno di Munno, e una di Callori di Vignale subentrato dalla panchina. Nel mezzo il Messina Rugby in inferiorità numerica per dieci minuti con il giallo mostrato a Gabriele Spadaro. Solo nel finale e sotto 3-38 la reazione di rabbia e orgoglio degli uomini di coach Bonasera porta alla meta di Murwira trasformata da Solano che chiude la sfida sul 10-38.

Tabellino

Messina Rugby: Kese, Ouedraogo, Placanica, Mastroeni, Spadaro Gabriele, Solano 5, Tomasello, Coletta, Mangano Davide, Sina, Rao, Fracassi, Cafarelli, Rizzo, Tornesi Edoardo.

In panchina: Pandolfino, Maggio, Murwira 5, Interdonato, Oriabure, Pidalà, Irrera.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Primavera Rugby: Alessi, Valesini 5, Marocchi 8, Fiore, Munno 10, Palombi, Triolo, Roscioli, Santantonio, Gianni, Russo 10, Francorsi, Mogliani, Giunta, Custureri.

In panchina: Pierini, Mezzapelle, Caporaso, Cesaretti, Callori Di Vignale 5, Loiacono, Negroni.

Allenatore: Simone D’Annunzio.

Arbitro: Giovanni Gurrieri di Ragusa.

Mete 1-6. Trasformazioni: 1/1, 4/6. Piazzati: 1-0.