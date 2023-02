Il Messina sconfitto in casa col Cerignola, s'interrompe la serie positiva - Tempostretto

Allo stadio "Franco Scoglio" vincono i foggiani di misura

foto di Matteo Arrigo

MESSINA – S’interrompe la serie positiva dell’Acr Messina. Dopo cinque risultati utili consecutivi per il Messina, ma due pareggi nelle ultime due uscite, la squadra biancoscudata dell’allenatore Ezio Raciti puntava a vincere e invece è andata incontro alla sconfitta in casa allo stadio “Franco Scoglio”. Un goal di Zak Ruggero, al ventottesimo del primo tempo, ha determinato il successo dell’Audace Cerignola. E così il Messina si ferma a quota 22 punti e al terzultimo posto.

Messina-Cerignola 0-1

Eppure in trasferta il Cerignola non ha un ruolino di marcia perfetto. Con questa sono 14 punti frutto di tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Prima di oggi con il Messina, l’ultima vittoria fuori casa era arrivata il 20 novembre in un derby in casa del Foggia terminato 2-3.

Messina-Cerignola 0-1

Articoli correlati