Il Messina sfida il Potenza, precedenti favorevoli ai biancoscudati - Tempostretto

MESSINA – Il Messina affronterà la trasferta di Potenza sicuramente in un clima più sereno dopo la vittoria contro il Pescara nel turno infrasettimanale. La squadra di Raciti ha guadagnato una posizione in classifica ma soprattutto, salendo a quota 33 punti in graduatoria, adesso si trova a -2 dalla salvezza diretta. Mister Raciti, a caldo dopo aver battuto Zeman, ha detto di non guardare la classifica e che in ogni gara è importante portare a casa i tre punti, ma un pareggio a Potenza forse potrebbe anche andare bene considerando che nelle tre partite in una settimana la squadra otterrebbe così 5 punti.

Una situazione che al di là del turnover e delle energie fisiche e mentali spese tiene conto anche che il centrocampo titolare biancoscudato delle ultime uscite è squalificato: Fofana sconta la seconda giornata dopo il rosso rimediato contro il Monterosi Tuscia; Mallamo, ammonito contro il Pescara, ha raggiunto il quinto cartellino giallo. Non bastasse l’elenco di diffidati in casa Messina è aumentato (Fumagalli, Trasciani, Versienti, Fiorani, Balde, Celesia) e il turno successivo il Messina è atteso dalla trasferta importantissima in chiave salvezza contro Torre del Greco. I precedenti contro il Potenza sorridono al Messina, anche se guardando a questi mancherà Fofana che nelle ultime tre partite contro il Potenza ha sempre segnato almeno un gol.

L’avversario Potenza

Squadra lucana che al momento in trova, a quota 41 punti, di poco fuori dalla zona playoff. 25 ottenuti in casa allo Stadio “Alfredo Viviani” e 16 in trasferta, nelle ultime due casalinghe due vittorie, senza subire reti, contro Viterbese e Taranto, ultima sconfitta risale all’uno febbraio contro l’Avellino, a cui è seguita l’ultima sconfitta in trasferta dal 5 febbraio a Pescara. Da allora per la squadra di Raffaele 3 vittorie e altrettanti pareggi.

Turnover contro il Latina quando in campo nel 3-5-2 modulo utilizzato dal Potenza allenato da Giuseppe Raffaele sono scesi in campo: Gasparini tra i pali, Rocchi Girasole Armini in difesa; Gyamfi Logoluso Laaribi Talia e Volpe in mediana, Caturano e Murano coppia d’attacco. Qualche giorno prima questa invece la formazione che ha superato la Viterbese: Gasparini tra i pali, Rocchi Sbraga Armini in difesa, Gyamfi Steffé Cittadino Talia Hadziosmanovic in mediana, d’avanti Di Grazia e Caturano. Gyamfi nella partita contro il Latina è stato ammonito, quinto giallo per lui, e sarà squalificato.

I precedenti col Messina

Storicamente il Potenza non ha avuto molta fortuna contro la squadra dello Stretto, i rossoblù non hanno mai battuto il Messina in questi due ultimi anni di Lega Pro, due vittorie per i biancoscudati e un pareggio. Proprio il pari è arrivato all’andata 1-1 al Franco Scoglio firmato Fofana nel primo tempo e pareggio di Del Sole, subentrato, nella ripresa con la sua squadra in inferiorità numerica.

Nella scorsa stagione invece il Messina ha raccolto due vittorie. Pirotecnica all’andata con l’esordio di Capuano in panchina, tris firmato Sarzi Puttini, Adorante, Fofana nel 2-3 dell’Alfredo Viviani, ultimo precedente in terra lucana. Al ritorno con mister Raciti sul ponte di comando un più autorevole 2-0 firmato Piovaccari e poi nel recupero finale Fofana.

