Il Messina sfida in trasferta la Casertana, i numeri dei campani e i precedenti

Partita complicata contro la seconda della classe che ha nel mirino la Juve Stabia. Sfida in programma sul sintetico del “Pinto” alle ore 14 di domenica

MESSINA – Il Messina atteso dalla prima trasferta dell’anno in quel di Caserta. Domenica 14 gennaio gli uomini di Modica si ritroveranno faccia a faccia contro la Casertana che è imbattuta da dodici giornate, nove vittorie e tre pareggi, ed ha diciannove punti in più in classifica (38 contro 19). La sfida si giocherà all’“Alberto Pinto” stadio che ha un manto erboso sintetico e si giocherà senza pubblico perché la Casertana deve scontare un turno a porte chiuse. Stranamente le uniche due sconfitte rimediate dai campani nel girone d’andata sono arrivate tra le mura amiche, mentre in trasferta la formazione di Vincenzo Cangelosi ha fatto la sua fortuna con sei vittorie e cinque pareggi, senza subire sconfitte.

Proprio un pareggio è arrivato a Messina, la Lega concesse alla Casertana il rinvio delle prime due giornate di campionato e la sfida tra campani e biancoscudati si è giocata a metà ottobre piuttosto che a inizio settembre. In quell’occasione il Messina in vantaggio con l’autogol di Anastasio, che provò a contrastare il tiro cross di Ragusa. La reazione ospite si concretizzò su un ribaltamento di fronte, con il Messina scoperto a sinistra, e la conclusione dell’ex Damian che insaccò sotto la Curva Sud per il pari finale. Piccola curiosità, rispetto a quella partita mancò Scafetta squalificato, al ritorno il biancoscudato sarà nuovamente assente per squalifica.

Tra girone d’andata e la prima di ritorno la Casertana si è issata al secondo posto della classifica con 10 vittorie e 8 pareggi, le uniche due sconfitte risalgono ad ottobre dell’anno scorso in casa contro Catania 0-4 e Avellino 0-2. La formazione di mister Vincenzo Cangelosi non ha né il miglior attacco, 29 le reti segnate, e neanche la migliore difesa, 21 quelle subite, del campionato. È una squadra tutto sommato equilibrata che gioca con il 4-3-3 e vanta tra le sue file gli ex Damian, Matese e Calapai. Da tenere d’occhio gli attaccanti Curcio e Montalto che sono rispettivamente i migliori marcatori della Casertana con 9 e 7 reti fin qui realizzate.

I precedenti tra Casertana e Messina

In terra campana, e in Lega Pro, i precedenti sono di due pareggi e due sconfitte per il Messina. Il più recente è datato stagione 2016/2017 reti bianche tra le due squadre. Nell’ordine seguono due sconfitte nell stesso anno, il 2015 per 4-1 e per 3-1 in Campania, con la prima che è l’andata in campionato della stagione 2015/2016, mentre la seconda è il ritorno della stagione 2014/2015. Ultimo precedente cronologico tra i professionisti risale al novembre 2013, un pareggio per 1-1 che tra i precedenti a Messina o Caserta è il risultato che ricorre più volte, tre su nove incontri disputati. Nel conto degli scontri diretti totali, compresi dunque le sfide giocate in Sicilia, le uniche due vittorie del Messina sono arrivate in riva allo Stretto.

