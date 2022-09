Il Messina sfida la Virtus Francavilla. Auteri: "Dobbiamo crescere evitando errori" - Tempostretto

L'ultimo precedente in casa della Virtus Francavilla fu un pesante 5-1 nella scorsa stagione. Auteri: "Ripetere la prestazione contro il Crotone evitando alcuni errori". Ecco i convocati

MESSINA – L’Acr Messina nel pomeriggio di domani, domenica ore 17:30, sfiderà la Virtus Francavilla. Al momento la squadra che ospiterà la società del presidente Sciotto alla Nuovarredo Arena ha un punto di vantaggio sui biancoscudati avendo pareggiato in casa della Turris all’esordio in campionato per 2-2. Rimonta biancazzurra, dal doppio svantaggio da metà secondo tempo in poi, firmata da Maiorino e Murilo.

Alla vigilia della sfida mister Auteri ha presentato la partita definendo l’avversario “forte. La Virtus Francavilla – ha detto l’allenatore del Messina – da tanti anni disputa questa categoria e si è consolidata in posizioni alte. Dobbiamo avere l’atteggiamento consapevole delle nostre potenzialità. Abbiamo ricevuto tanti complimenti ma ce ne facciamo poco, servono punti. Dobbiamo ripetere la prestazione contro il Crotone evitando alcuni errori che sono stati fatali. Ma andremo a giocarci la partita”.

Le dichiarazioni di mister Auteri

“Abbiamo evidenziato gli errori tattici, anche se non ne abbiamo commessi tanti ma sono stati analizzati anche i tanti momenti positivi della gara. Questo ci può fare acquisire consapevolezza ma in questa categoria gli errori non sono consentiti. Dovremo essere bravi a crescere, evitando gli errori individuali. Noi dobbiamo continuare sulla strada e l’atteggiamento della prima gara, su quei criteri sui cui lavoriamo ogni giorno. Giochiamo fuori casa, contro un avversario difficile, dobbiamo giocare il calcio che conosciamo meglio, rimanendo più attenti e consapevoli”.

Sui dubbi di formazione e sulle possibilità di veder alcuni over in campo dal primo minuto: “Fazzi un po’ di più, Curiale meno. Ma dobbiamo tenere conto anche che giocheremo tre partite in una settimana. Fisicamente il gruppo sta molto bene. Qualche cambio – spiega Auteri – ci potrebbe essere ma in campo deve andare comunque un Messina che sia in grado di giocare ad alta intensità. Fiorani è un giocatore importante, ma sono elementi che possono giocare anche insieme tutti e tre (lui, Fofana e Marino, ndr). Lui è un 2002 che ha qualità importanti ed è un giocatore su cui faccio affidamento”.

I precedenti tra Francavilla e Messina

Sarà il quinto incrocio tra Messina e Virtus Francavilla tra i professionisti. Due le vittorie per i pugliesi, di cui il 5-1 ultimo precedente in ordine cronologico dello scorso 23 gennaio proprio in casa dei pugliesi. Mentre in casa del Messina un pareggio e una vittoria. Nella scorsa stagione, alla quarta di campionato, l’1-0 firmato Vukusic furono i primi tre punti del Messina, sarebbe bello ripetersi anche se stavolta lontano da casa.

Cambiato molto il Messina ma cambiata anche la Virtus Francavilla, non più Roberto Taurino in panchina e il suo 3-5-2, ma Antonio Calabro che sembra preferire lo stesso modulo di mister Auteri: il 3-4-3. La formazione schierata dai pugliesi alla prima uscita stagionale vedeva Avella tra i pali. Idda, Miceli e Caporale in difesa, Pierno, Giorno, Tchetchua e Cisco a centrocampo. In avanti, nel tridente offensivo, Maiorino, Perez e Murilo dal primo minuto.

Rispetto alla formazione dello scorso anno non c’è stata la rivoluzione che invece ha fatto il Messina i difensori della Virtus sono rimasti gli stessi, è cambiato però il portiere, non più Nobile. Pierno e Tchetchua sono confermati, nuovi arrivi a centrocampo sono stati Giorno e Cisco. Davanti Murilo novità accanto a Maiorino e Perez in maglia biancazzurra anche lo scorso anno.

I convocati dell’Acr Messina

Portieri: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski.

Difensori: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 16. Vincenzo Camilleri; 17. Giuseppe Filì; 19. Antony Angileri; 23. Daniele Trasciani; 26 Nicolò Fazzi.

Centrocampisti: 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; 28. Marco Fiorani; 75. Andrea Mallamo.

Attaccanti: 7. Paolo Grillo; 8. Carmine Iannone; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 11. Davis Curiale; 20. Lorenzo Catania; 21. Alessio Piazza; 70. Paolo Napoletano.

Ad arbitrare la sfida Alberto Ruben Arena da Torre del Greco. Federico Votta (Moliterno) e Giovanni Dell’Orco (Policoro) gli assistenti. Quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

