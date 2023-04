Il Messina si inguaia, il Foggia passa di misura al Franco Scoglio - Tempostretto

Prestazione timida del Messina che non riesce a rispondere al vantaggio nel primo tempo di Frigerio. Seconda sconfitta consecutiva della gestione Raciti

MESSINA – Prende una brutta piega il campionato del Messina che cede 0-1 in casa contro il Foggia, a decidere la sfida del Franco Scoglio è la rete di Frigerio a metà primo tempo. Si tratta della 19ª sconfitta del campionato del Messina che certifica ufficialmente di un intero girone completamente regalato agli avversari.

È l’ottavo ko in casa e dopo il 3-0 di Torre del Greco il Messina trova la seconda sconfitta consecutiva, non era mai successo con Raciti in panchina. Quando mancano tre giornate alla fine il Messina non aggiunge punti alla sua classifica e la situazione in ottica salvezza si complica.

Primo tempo

Buon ritmo sin dai primi minuti, i primi affondi sono per il Messina lancio in profondità per Ragusa fermato dal fuorigioco. Intorno al 10′ punizione dal limite di Grillo respinta dalla difesa e sul prosieguo dell’azione per poco i difensori pugliesi non sorprendono Thiam tra i pali.

Risponde al 20′ il Foggia con una doppia occasione colossale inserimento coi tempi giusti di Schenetti su cui respinge Fumagalli, neanche il tempo di rialzarsi che deve respingere la nuova conclusione di Iacoponi salvando il risultato. Sul ribaltamento di fronte Celesia ruba palla a centrocampo e apre a sinistra per Balde che guadagnato il fondo mette al centro per Fofana che tutto solo da posizione centrale e ad una decina di metri dalla porta spara alle stelle da buonissima posizione divorandosi il gol del vantaggio per il Messina al 21′. Passano cinque minuti e cambia il punteggio: azione sulla sinistra del Foggia con Iacoponi che dopo una lunga corsa palla al piede premia l’inserimento di Frigerio che può battere Fumagalli al 26′.

La replica del Messina, timida, arriva al 33′ col cross dalla trequarti che diventa un tiro di Fofana su cui è attento e blocca Thiam. Un minuto dopo conclusione di Perez su cui il portiere foggiano concede calcio d’angolo, sugli sviluppi altra potenziale occasione per il Messina con Grillo che riceve libero a destra ma i giocatori del Messina sbagliano ancora l’assist e il pallone termina tra le braccia del portiere ospite. Al 36′ Iacoponi brucia in velocità Ferrara e serve un altro assist, stavolta a Ogunseye, che si coordina male e la sua conclusione manca di precisione e potenza. Al 37′ altra occasione per il Messina con la conclusione da fuori di Ragusa, il tiro sembra controllabile ma Thiam blocca in due tempi facendo correre un brivido ai propri compagni. Nel finale, compresi i due di recupero concessi, il Messina spinge alla ricerca del pareggio ma tranne qualche cross facilmente leggibile dalla retroguardia rossonera non crea.

Secondo tempo

Cambio subito per Raciti che butta nella mischia Versienti per Celesia e Fiorani per Fofana, entrambi non rientrano dagli spogliatoi. Cambiate le condizioni di gioco perché al fischio di fine primo tempo ha cominciato a piovere. Il Messina prova ad attaccare ma come già sul finire di primo tempo il Foggia concede solo cross che non creano problemi e adesso gli uomini di Delio Rossi sono pericolosi quando ripartono in contropiede.

La prima occasione del secondo tempo per i padroni di casa arriva su punizione di Grillo dal limite che Thiam alza sopra la traversa al 65′. Cambiano in attacco i due allenatori, Beretta per Ogunseye e Curiale per Ibou Balde. Al 71′ guizzo di Versienti a sinistra in scivolata proprio Curiale prova ad anticipare sul primo palo Thiam che fa buona guardia. Cambia ancora Raciti che fa entrare Ortisi e Zuppel facendo uscire Berto e Perez, molto offensivo adesso il Messina.

Continua a combinare poco la squadra locale che prova una combinazione tra Curiale e Zuppel ma il tiro di quest’ultimo è respinto dalla difesa. Finale nervoso si gioca poco il Foggia perde tempo e quando subisce un fallo perde tempo nel riprendere l’azione. Nei cinque minuti di recupero concessi nel finale a concludere in porta è il Foggia con Peralta che trova pronto Fumagalli. All’ultimo secondo punizione dal limite per il Messina, si incarica della punizione Helder Balde sale anche Fumagalli in area ma il portoghese cerca la porta e la sfera termina alta sopra la traversa e la partita termina.

Acr Messina – Foggia 0-1

Acr Messina (4-4-2): Fumagalli; Berto (dal 77′ Zuppel), H. Balde, Ferrara, Celesia (dal 46′ Versienti); Grillo, Mallamo, Fofana (dal 46′ Fiorani), Ragusa; I. Balde (dal 68′ Curiale), Perez (dal 77′ Ortisi).

In panchina: Lewandowski, Konate, Ferrini, Salvo, Napoletano, G. Marino.

Allenatore: Ezio Raciti.

Foggia (3-5-2): Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Odjer, Schenetti, Costa (dal 73′ Bjarkason); Iacoponi (dal 87′ Peralta), Ogunseye (dal 66′ Beretta).

In panchina: Raccichini, Nobile, Markic, Battimelli, Capogna, Rutjens.

Allenatore: Delio Rossi.

Marcatori: Frigerio 26′ (F).

Ammoniti: Thiam 79′ (F).

Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Costin Del Santo Spataru di Siena & Stefano Franco di Padova.

Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Totale biglietti venduti 1135.