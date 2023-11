Il Messina si prepara al meglio alla sfida contro il Monterosi Tuscia - Tempostretto

Il Messina non vuole lasciare nulla di intentato: ieri seduta al "Franco Scoglio" e oggi allenamento congiunto

MESSINA – La sfida in programma nella 16ª giornata del campionato è decisamente delicata. Il Messina, reduce da cinque sconfitte consecutive, sei nelle ultime sette partite, deve invertire subito la rotta per evitare di farsi battere e superare dal Monterosi Tuscia ultimo in classifica. Per evitare l’ennesimo passo falso si è deciso di dedicarsi solamente al campo, nella serata di martedì di sarebbe dovuto tenere il terzo e ultimo incontro organizzato da Sky tra calciatori e tifosi che però è stato rinviato.

La squadra agli ordini di mister Modica nella giornata di martedì infatti ha svolto una doppia seduta di allenamento: in mattinata a “L’Ambiente Stadium” di Bisconte e nel pomeriggio, ed è già una notizia, al “Franco Scoglio”. Evidentemente nell’ambiente, tra società e amministrazione, hanno inteso quanto fosse delicata la sfida in programma questo sabato. Match vitale e i biancoscudati hanno deciso di prepararsi programmando per per oggi un allenamento congiunto contro la Juniores del Messina a Camaro.

Riguardo al gruppo non si sono allenati e sono ancora fermi Buffa e Lia, con Fumagalli che ha saltato precauzionalmente la sessione pomeridiana per un dolore al ginocchio, nulla di rilevante fa sapere l’ufficio stampa dell’Acr Messina. Assente all’allenamento anche Domenico Franco per motivi familiari, il centrocampista comunque, vista l’espulsione rimediata nel finale contro la Juve Stabia, sarà squalificato e non potrà scendere in campo a Teramo. Il motivo è stato presto svelato da un post della società stessa che si congratulava col calciatore e la compagna Milena per la nascita della figlia Victoria.

Immagine in evidenza pagina Facebook Acr Messina

