Il Messina si prepara all’Avellino. Già in vendita i biglietti, i precedenti contro gli irpini - Tempostretto

MESSINA – Domenica il Messina torna in campo in casa e aspetta l’Avellino. Dopo l’amaro esordio contro la Turris e a seguito della prima sconfitta rimediata sul campo della Virtus Francavilla gli uomini di Modica vogliono tornare ad aggiungere punti alla propria classifica.

Il match è programmato alle ore 14 e da oggi pomeriggio è già aperta la prevendita per acquistare i biglietti su postoriservato.it o presso i punti vendita fisici. Inoltre la campagna abbonamenti è stata prorogata, al momento 1500 le tessere sottoscritte ha fatto sapere la società e si chiuderà giorno 30 settembre, proprio alla vigilia di questo secondo impegno casalingo di campionato, con l’intenzione di arrivare a quota 2000.

L’avversario Avellino e i precedenti

L’undici allenato da Michele Pazienza nelle prime cinque giornate del torneo ha raccolto sette punti. Ma va considerato che dopo due sconfitte è seguito un pari, 0-0 contro il Foggia, e poi due vittorie, una in trasferta contro il Sorrento e l’ultima in ordine cronologico in casa contro il Monopoli per 4-0. In tutto il girone C solo Benevento e Picerno hanno all’attivo due vittorie nelle ultime due giornate. Il Messina viene da una sconfitta e un pareggio.

Contro il Monopoli gli irpini si sono schierati con il 3-5-2 che ha visto Ghidotti tra i pali, Rigione, Benedetti e Cionek in difesa; regia di centrocampo affidata a Lores Varela con Armellino e Plamiero mezzali, quinti sulle fasce Cancellotti a destra e il capitano Tito a sinistra; in avanti spazio alla coppia Sgarbi e Patierno, che ha firmato tre dei quattro gol segnati.

Nelle ultime due stagioni tra i professionisti in campionato contro l’Avellino l’Acr Messina ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Proprio nell’ultimo scontro in ordine cronologico in casa, avvenuto a gennaio scorso, il Messina si impose al Franco Scoglio per 2-0, doppietta di Balde, che interruppe la striscia di otto successi consecutivi degli irpini. Il precedente della stagione precedente in casa è una sconfitta per 1-0 dove a decidere la sfida fu Kanoutè che andò in rete nel primo tempo col Messina incapace poi di reagire.

Modalità di ingresso al “Franco Scoglio”

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società Acr Messina informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia). Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

Come per la partita precedente in casa agli abbonati sarà riservato un ingresso dedicato, i cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 12. Per l’acquisto dei biglietti oltre al sito posto riservato e i punti vendita fisici dalle ore 11 di domenica 1 ottobre sarà aperto anche il botteghino del PalaRescifina.

Punti vendita fisici a Messina

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Il Botteghino. Viale della Libertà, 391.

In provincia

Tabacchi Ballarò a Torregrotta. Viale Europa, 243.

Tabacchi Viola a Barcellona Pozzo di Gotto. Via Roma, 264.

Scotch Bar a Milazzo. Via Cassisi, 2.

Prezzi biglietti ACR Messina-Avellino

Curva Sud

• Biglietto intero € 13 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

• Donne 8€, più diritti di prevendita

• Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

• Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

• Biglietto intero € 15 più diritti di prevendita.

