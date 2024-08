Il Messina si rinforza a centrocampo con Davide Petrucci

Acquisto con esperienza internazionale in mezzo al campo, 25 gol e 29 assist in oltre 300 presenze tra i professionisti

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio del centrocampista Davide Petrucci. Il classe 1991 ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025. Arrivato dunque il colpo a centrocampo, uno dei due tasselli che mancavano a mister Modica per completare l’organico. Il lavoro del direttore sportivo Pavone ha fatto sì che il centrocampista romano arrivasse in riva allo Stretto. Petrucci, mediano romano, era svincolato e il Brindisi è stata l’ultima squadra in cui ha militato.

Prima ancora l’esperienza nell’Hapoel Beer Sheva nel massimo campionato israeliano. In Italia oltre al Brindisi ha vestito le maglie di Cosenza e Ascoli in Serie B con più di 50 presenze. Davvero tante le squadre estere. Tesserato inizialmente con le giovanili della Roma ha poi traslocato al Manchester United dove ha completato tutta la trafila delle giovanili. Sempre fuori dall’Italia ha vestito le maglie di Anversa, Charlton, Cluj e Rizespor. In carriera ha segnato 25 gol e fornito 29 assist ai compagni.

Tornando al mercato del Messina e al tassello ora mancante si cerca un esterno offensivo che possa agire alto sulla fascia destra, l’opzione che mister Modica preferiva era Rosafio, ma il calciatore ha appena siglato un contratto col Potenza. Negli ultimi due giorni di mercato quindi si andrà alla ricerca di un calciatore con caratteristiche simili. Poi bisognerà mandare via qualcuno in prestito o tenerlo ma fuori lista.