Simone Milioti

Il Messina su pullman e mercato, prossime mosse della nuova proprietà

giovedì 30 Ottobre 2025 - 10:30

Prosegue la settimana frenetica dei nuovi proprietari tra incontri e paletti da fissare sul lato sportivo e no

MESSINA – Justin Davis e Morris Pagniello lo avevano promesso in conferenza stampa e ora prende forma il pullman brandizzato dell’Acr Messina. Dovrebbe essere già operativo da sabato quando la squadra partirà alla volta di Caltanissetta per la gara in trasferta contro la Nissa. Non si fermano qui le mosse dei due italo-australiani che vorrebbero anche puntellare la rosa prima di andare via.

Diversi incontri con il mister Romano e il direttore sportivo Martello per rinforzare la squadra come possibile. Purtroppo la prima suggestione di mercato, il ritorno di Catalano, è saltata in quanto il calciatore ha preferito firmare con la Vigor Lamezia anche per un discorso personale di essere più vicino a casa. Restano in ballo altri nomi, soprattutto per il reparto offensivo, su cui si attendono risposte o mosse della proprietà.

Sempre in questi giorni sarà fatto un passo avanti anche in Lega riguardo il debito sportivo. Nelle idee già della curatrice esisteva la possibilità di chiedere l’escussione della fidejussione dei vecchi proprietari, di Sciotto sostanzialmente, per abbattere un po’ gli oltre seicentomila euro di debiti accumulati. Questa mossa, se accolta, porterebbe la Racing City Group a risparmiare un bel po’, il debito sarebbe più che dimezzato. Sempre in questi giorni di incontri dovrebbe tornare centrale anche il tema stadio con i nuovi proprietari che probabilmente incontreranno il sindaco Basile, stavolta non solo per un incontro formale ma più pratico.

