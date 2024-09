Il Messina torna a giocare di domenica, svelati orari e date fino all’Epifania

Dall'ottava alla ventunesima giornata i biancoscudati scenderanno 10 volte in campo di domenica su quattordici partite

MESSINA – Dopo aver disputato diverse partite tra venerdì e sabato e poche la domenica nelle prime otto giornate la Lega Pro ha rilasciato la programmazione delle prossime sfide che vedranno i biancoscudati tornare prevalentemente a calcare il prato di domenica. Il Messina intanto è ancora atteso dalla trasferta di Latina di mercoledì e da quella di Picerno lunedì prossimo, sfide che erano già state annunciate. Le novità invece riguardano date e orari dall’ottava giornata, prevista nel weekend del 6 ottobre, che vedranno il Messina tornare a giocare prevalentemente la domenica, a partire proprio dalla sfida della prima domenica di ottobre contro il Benevento alle ore 15 al Franco Scoglio nell’ottavo turno di campionato.

Il calendario del Messina fino all’Epifania

La sfida successiva in casa del Trapani sarà di venerdì 11 ottobre alle ore 20:30. Per affrontare il Monopoli in casa match previsto per domenica 10 ottobre alle 17:30. Ancora la domenica successiva in trasferta ad Avellino alle 15, poi turno infrasettimanale con la neopromossa Cavese giovedì 30 ottobre la sera alle 20:45. Arriva il derby col Catania domenica 3 novembre con inizio alle 19:30 valido per la 13ª giornata.

La domenica successiva sfida col Giugliano al San Filippo alle 17:30, ancora domenica 17 novembre in casa del Team Altamura alle ore 15 e stessa ora la domenica successiva ma in casa contro il Sorrento. L’1 dicembre, domenica, partita a Torre del Greco con fischio d’inizio alle 17:30. Ultima in casa del girone d’andata sabato 7 dicembre contro il Foggia e ultima d’andata contro la Juventus NextGen ancora sabato alle ore 15.

Svelate anche le prime due del girone di ritorno che vedranno il Messina sul campo del Potenza domenica 22 dicembre alle ore 12:30 e, dopo la pausa natalizia, domenica 5 gennaio in casa con l’Audace Cerignola alle ore 15.

