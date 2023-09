Il Messina verso la Virtus Francavilla. Modica: “Fisicamente stiamo bene, loro squadra in salute” - Tempostretto

Vigilia della quinta giornata di campionato per i biancoscudati. Le dichiarazioni di mister Modica, i precedenti e la terna arbitrale

MESSINA – Il Messina dopo il pari in rimonta subito contro la Turris vuole immediatamente dimenticare e sfiderà domenica sera la Virtus Francavilla. La prima casalinga è costata al Messina anche 1000 euro, a tanto ammonta infatti la multa inflitta alla tifoseria per i cori offensivi verso arbitro e tifosi ospiti, quest’ultimi invece graziati dall’aver lanciato un petardo di “benvenuto” appena entrati nel settore ospiti.

La terza partita del Messina, quinta giornata del campionato, avrà luogo domani alle 20:45 alla Nuovarredo Arena e sarà diretta da Edoardo Gianquinto di Parma. Contro la Viritus Francavilla e i precedenti degli ultimi due anni dicono che il conto è in parità.

La formazione pugliese allenata da Alberto Villa che la schiera con un 3-5-2 dopo due sconfitte di misura subite nella prime due uscite della stagione ha ottenuto i suoi quattro punti in classifica con una larga vittoria per 3-1 contro il Crotone ma nell’ultimo turno in casa del Foggia non è andata oltre lo zero a zero.

Come detto precedenti in parità a guardare solo le ultime due stagioni tra i professionisti dove ha sempre pesato il fattore campo. Nello scorso anno infatti Virtus vince per 1-0 all’andata, mentre il Messina al ritorno si impose per 2-1 alla prima di mister Raciti di ritorno sulla panchina biancoscudata. L’anno prima invece Vukusic firmò all’andata la prima vittoria del Messina in campionato, l’unica di mister Sullo, mentre al ritorno lontano dal Franco Scoglio il Messina subì la seconda sconfitta peggiore del suo campionato, sotto 3-0 dopo i primi quarantacinque minuti finì per subire un pokerissimo mitigato dalla rete realizzata di Balde.

Modica: “Il gruppo cresce bene, ci saranno cadute ma ci rialzeremo”

Completata la rifinitura al Marullo di Bisconte l’allenatore Giacomo Modica presentando la sfida ha detto: “Speriamo che tornare subito in campo porti bene. Abbiamo recuperato due giorni e ora ci aspetta una trasferta importante e una gara impegnativa, siamo comunque sereni e tranquilli. Abbiamo destato l’impressione di essere stanchi nel finale con la Turris, ma volevamo gestire e non siamo stati bravi. In realtà non c’è alcun problema fisico”.

L’allenatore del Messina ha poi aggiunto: “In vista della partita di domani sera riguardo la formazione potremmo fare di tutto e di più, abbiamo dentro qualche infortunato ma abbiamo ancora 36 ore per valutare alcuni aspetti meglio. C’è disponibilità da parte di tutti e vedremo se ci sarà la possibilità di dare spazio a Buffa, un centrocampista importante che mette tanta qualità e quantità, non sappiamo quanto minutaggio abbia nelle gambe”.

Riguardo la Virtus Francavilla il mister dei peloritani conclude: “Le partite sono tutte difficili si parte 0-0 poi nei 97 minuti si vedono anche alcune cose che cambiano le situazioni. Quello dove giocheremo è un campo sintetico che avrà misure come queste del Marullo. Loro sono in salute hanno battuto il Crotone. Della mia squadra sono contento, stiamo crescendo e siamo sulla strada giusta. Ci saranno delle cadute ma ci rialzeremo”.

I convocati

Portieri: Jacopo De Matteis (2002), Ermanno Fumagalli (1982), Antonio Di Bella.

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995), Matteo Darini (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Simone Buffa (2001), Marco Firenze (1993), Pasqualino Ortisi (2002), Francesco Scafetta (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Andrea Zammit (2003).