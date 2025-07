Il Messina Volley accoglie la palleggiatrice Giulia Bisicchia

L'atleta etnea classe 2002 la scorsa stagione ha giocato a Melilli, in precedenza Cus e Teams Volley a Catania

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza un ingaggio in cabina di regia con l’arrivo della palleggiatrice etnea Giulia Bisicchia. L’atleta, classe 2002, arricchisce il roster del team peloritano dopo aver, la scorsa stagione, vestito la casacca del Melilli in Serie B2 e, sempre fra B1 e B2, disputato diversi tornei con il Cus Catania e il Teams Volley Catania. Si tratta del terzo colpo in entrata della società del presidente Rizzo dopo l’ingaggio di Basile e la conferma di Natoli.

Le prime parole di Bisicchia

“Sono molto contenta di vestire la maglia del Messina Volley – dichiara il nuovo regista giallo-blu – quando ho parlato con la società e mi hanno descritto il progetto di quest’anno, sono stata subito felice di accettare. Mi aspetto di disputare un bellissimo campionato e di raggiungere tanti obiettivi con le mie nuove compagne di squadra. Io spero di contribuire al massimo nella crescita della squadra e di imparare qualcosa dalle mie compagne. Sposo al 100% il progetto della società e per questo ho subito accettato di venire qui e non vedo l’ora di scendere in campo”.



Articoli correlati