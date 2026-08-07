Il Messina Volley accoglie tra i suoi dirigenti Fabio Vinci

Una scelta che testimonia la volontà della società di investire non solo nella crescita sportiva

MESSINA – Il Messina Volley si rafforza ulteriormente sul piano dirigenziale, annunciando l’ingresso di Fabio Vinci all’interno della propria struttura organizzativa. Una scelta che testimonia la volontà della società di investire non solo nella crescita sportiva, ma anche nel consolidamento delle competenze manageriali e della progettualità.

Professionista di riconosciuta esperienza nel terzo settore, Fabio Vinci ha costruito il proprio percorso distinguendosi per capacità organizzative, visione strategica e attenzione allo sviluppo delle reti territoriali. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto ruoli di prestigio nell’amministrazione pubblica, maturando competenze trasversali nella gestione di processi complessi, nella programmazione e nelle relazioni istituzionali. Un profilo che rappresenta un importante valore aggiunto per il Messina Volley, chiamato a sostenere le sfide future con una governance sempre più qualificata e orientata alla crescita.

Le prime parole di Vinci

“Entro a far parte di questa società in punta di piedi – commenta il neo dirigente giallo-blu – da tifoso prima e da dirigente poi. La scelta di entrare a far parte della famiglia del Messina Volley nasce dalla passione che ho avuto sin da bambino per questo sport meraviglioso. Questo sodalizio è una società ricca di valori, con una visione ambiziosa, dove il NOI arriva sempre prima dell’IO. Un ringraziamento doveroso al Presidente Mario Rizzo e al Direttore Generale Pietro Fazio, persone alle quali mi lega un profondo sentimento di amicizia, per avermi accolto. Far parte della famiglia Messina Volley è per me un onore, ma anche una grande responsabilità; ce la metterò tutta”.

