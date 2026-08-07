“Schifani e Salvini intervengano”: il Pd all’attacco sul rincaro traghetti per le isole minori

Barbagallo: "Aumento inaccettabile, si intervenga subito e non con le solite promesse"

PALERMO – Anthony Barbagallo, segretario generale del Pd Sicilia e capogruppo dem in commissione Trasporti alla Camera, ha alzato i toni sul rincaro previsto dal 10 agosto del prezzo dei biglietti dei traghetti da e verso le isole minori.

Barbagallo: “Incredibile mentre c’è il picco di turisti”

Il deputato ha affermato: “In piena estate, a pochi giorni da Ferragosto, mentre c’è il picco di turisti, l’aumento del 18 per cento del costo dei biglietti dei traghetti per raggiungere le Isole minori siciliane ha dell’incredibile! Questo infatti è l’inaccettabile annuncio della Società di navigazione siciliana, partecipata al 50% da Caronte & Tourist e per l’altra metà da Liberty Lines. Una vera e propria mazzata per l’economia che gira attorno al turismo e che non risparmia neanche i residenti delle isole minori, costretti alle inefficienze, ai disservizi e a mezzi vetusti su cui navigare a caro prezzo”.

E ancora: “Schifani intervenga subito non con le solite promesse. Eviti mance e mancette e pretenda il blocco dei prezzi dei biglietti per le isole minori, se del caso anche stanziando apposite somme per garantire un servizio a costi civili. Anche il ministro Salvini deve porre rimedio a questa stortura insopportabile a danno delle isole minori siciliane”.