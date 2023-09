Il Messina Volley conferma Amagliani nello staff tecnico - Tempostretto

Nicholas Amagliani avrà il compito di far crescere le giovani promesse giallo-blu: "Puntare sui giovani per portarli in prima squadra"

MESSINA – Riconferma nello staff tecnico del Messina Volley che, anche per la stagione 2023-24, potrà contare su Nicholas Amagliani per far crescere le giovani promesse giallo-blu. Inoltre il tecnico peloritano ricoprirà il ruolo di Preparatore Atletico della squadra che milita in Serie C. Amagliani (classe 1996) è arrivato nel club del drettore sportivo Mario Rizzo nell’ottobre 2020, ma la situazione pandemica legata al covid purtroppo ha limitato l’attività giovanile del Messina Volley.

Nella stagione appena trascorsa ha ripreso in pieno il suo ruolo, alla guida delle giovani pallavoliste pelortitane. Come giocatore ha disputato finali regionali in under, con la Pallavolo Messina, ed ha giocato nei campionati di Prima Divisione, Serie D e Serie C con la PGS Luce (in cui ha subito un infortunio di due anni) e altri tornei della massima serie regionale con le maglie del Volley Palermo e del Termini Imerese Rcs Volley Lib. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Volley Letojanni in Serie B, mentre quest’anno militerà nel team di Santa Teresa in Serie C. Come qualifiche, si presenta con la laurea magistrale in Scienze Motorie (ottenuta a Palermo) e il titolo di Preparatore Atletico CSEN.

Amagliani avrà anche ruolo di preparatore atletico

“Veniamo da una stagione che è stata la prima, pallavolisticamente parlando, per molte ragazze. Io, insieme ai miei colleghi, mettiamo il massimo per fomare il settore giovanile e, quest’anno, si è aggiunta a noi Sara Arena per quanto concerne il minivolley. All’interno della società è fondamentale il passaggio di conoscenze tra i più esperti e noi. Per esempio da Danilo Cacopardo ho imparato tantissimo dal punto di vista nozionistico, umano e dell’organizzazione.

Ovviamente non solo le esperienze derivano da questi anni passati con Danilo, ma derivano anche dalle mie esperienze personali. L’ideologia – continua il tecnico giallo-blu – del Messina Volley è quella di puntare sui giovani per portarli in prima squadra e lavorare in maniera piramidale diventa fondamentale. Il nostro obiettivo è quello di crescere il più possibile in questo sport”. Circa il ruolo di Preparatore Atletico ha aggiunto: “E’ una nuova esperienza che da molti anni volevo provare. La cosa più importante sarà l’interazione con le atlete da cui riuscirò a imparare rispetto a quello che già solo dal punto di vista teorico e pratico”

