Il Messina Volley conferma la capitana Laganà, nuovo arrivo Alessandra Cuzzola

Confermato il capitano Laganà: "Ogni anno pieno di nuove sfide". Ingaggiata la centrale reggina Cuzzola: "Ho aspettative alte"

MESSINA – Una riconferma e un nuovo arrivo per il Messina Volley che, per la stagione di Serie C femminile 2025-26, potrà contare sulla palleggiatrice Michela Laganà (classe 1997) e sul promettente centrale Alessandra Cuzzola. Il regista peloritano Laganà è cresciuta nel vivaio del Messina Volley già dal minivolley. Oltre a tutti i campionati giovanili (in cui ha conquistato il titolo di Campione Provinciale Under 13 nel 2009-12), dal 2011 ad oggi ha disputato un campionato di seconda divisione, uno di prima divisione, otto di Serie C e quattro di Serie B2. Laganà, oltre a ricoprire il ruolo di palleggiatrice, è inserita nello staff tecnico già da diverse stagioni, per far crescere le “giovani leonesse” e portarle in prima squadra. “Anche quest’anno vestirò la maglia del Messina Volley – commenta Laganà – sono contenta di essere stata riconfermata in quanto ogni anno è diverso e pieno di nuove sfide. La scorsa stagione siamo arrivate a giocare i play-off e quindi partiremo da questa base per raggiungere nuovi obiettivi per noi stesse, per la società e i tifosi”.

Il nuovo innesto, Alessandra Cuzzola, è nato a Reggio Calabria, classe 2004, arriva nel team del presidente Mario Rizzo dopo aver mosso i primi passi nella Sozzi in Serie C, per poi partecipare a tornei di Serie B2 con le maglie della Pallavolo Paola e della Reghion Volley. “Sono molto contenta di essere il nuovo centrale del Messina Volley – dichiara il n 19 giallo-blu – ho alte aspettative per questa stagione e spero di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Io spero di portare la mia foga agonistica in campo e formare un bel legame con le compagne, con il contesto della nuova regione e di entrare a far parte di una nuova visione di pallavolo. Il mio desiderio è concludere questo grande progetto che abbiamo di fronte”.