Simone Milioti

Il Messina Volley conferma la centrale Sara Arena

martedì 12 Agosto 2025 - 11:25

Sesto anno consecutivo in maglia giallo-blu per l'atleta classe 2003, "per me questa maglia sempre motivo d'orgoglio"

MESSINA – Continua l’avvicinamento alla nuova stagione di Serie C femminile per il Messina Volley, che ufficializza la riconferma del centrale Sara Arena. Per l’atleta, classe 2003, questo sarà il sesto campionato consecutivo in maglia giallo-blu, dopo essere cresciuta nelle giovanile della Libertas Villafranca. Arena si aggiunge alle riconferme di Adriana Ignoto, Michela Laganà e Silvana Natoli, nonché agli inserimenti di Barbora Basile, Giulia Bisicchia e Alessandra Cuzzola.

“Sono molto emozionata – dichiara il numero 18 giallo-blu – della mia riconferma in quanto, per me, questa maglia è sempre stata motivo di orgoglio. Sono stati dei campionati belli, lunghi e stancanti. Anche l’ultimo che si è concluso ai play-off per noi rappresenta un motivo per ricominciare con la stessa grinta e la stessa determinazione. Sono sicura che quest’anno sarà ancora più ricco di soddisfazioni”.   

