Il Messina Volley ospita Liberamente Acicatena nella seconda partita dei playoff

Dopo la vittoria nel primo incontro del triangolare le leonesse giallo-blù si preparano all'esordio playoff in casa sabato alle ore 19

MESSINA – Seconda partita di Play-Off promozione di Serie C per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, ospiterà la Liberamente Acicatena sabato sera. Le ragazze dirette da coach Marcela Nielsen nel primo incontro si sono imposte per 3-0 ad Agrigento contro la Pallavolo Aragona ed adesso si contenderanno la prima piazza di questo raggruppamento contro la compagine di mister Giovanni Cardillo, vittoriosa in casa contro il team gigertino.

Il dg Fazio: “Pronti ad andare avanti”

A commentare il match di sabato, a partire dalle ore 19 è il direttore generale giallo-blu Pietro Fazio: “Sarà un incontro importante per il nostro cammino nei play-off. La compagine di mister Cardillo si è ben distinta nella regular season del girone C ed ha disputato un’ottima gara contro la Pallavolo Aragona. Dal nostro canto scenderemo in campo consapevoli del nostro cammino e di ciò che il nostro tecnico, dall’inizio di questa stagione, sta trasmettendo al gruppo. Noi dirigenti siamo convinti che le nostre atlete metteranno il massimo in campo per ottenere la migliore posizione che ci consentirà di andare avanti in questi play-off. Giocare nel nostro palazzetto ci darà uno stimolo maggiore soprattutto perché sappiamo che il nostro pubblico sarà al nostro fianco”.

