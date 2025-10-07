 Il Messina Volley ritrova Valentina Giardina, è il settimo acquisto stagionale

martedì 07 Ottobre 2025 - 16:30

Cresciuta nelle giovanili della società gialloblù si aggrega al gruppo di serie C, Giardina: "Tornare a vestire questa maglia motivo di orgoglio ed emozione"

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza il rientro dell’atleta Valentina Giardina. Cresciuta nelle giovanili dello stesso sodalizio, rappresenta il settimo acquisto stagionale relativamente all’organico della Serie C, dopo gli innesti di Marcela Nielsen, Barbora Basile, Giulia Bisicchia, Alessandra Cuzzola, Rebecca La Spada e Miriam Colombrita.

“Sono contenta di ritornare al Messina Volley – commenta la rientrante atleta – io sono nata e cresciuta in questa società e per me, rivestire la maglia della Serie C, è un motivo di orgoglio e di grande emozione. Il Messina Volley non è soltanto una squadra, ma un ambiente in grado di impartire valori sportivi molto veri, grazie allo staff tecnico ed al presidente Mario Rizzo. Questa sarà una stagione molto impegnativa e bisognerà sfruttare ogni allenamento per migliorare e portare risultati in campo. Ognuna di noi metterà in campo il proprio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati”.  

