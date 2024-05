Il messinese Alberto Santoro arbitrerà la Juventus in Serie A

Il fischietto peloritano designato in Serie A per la sfida tra i bianconieri e la Salernitana che avrà luogo a Torino domenica alle ore 18

MESSINA – Alberto Santoro prosegue il suo percorso in massima serie e domenica arbitrerà la Juventus, squadra più titolata del torneo di Serie A. Il messinese è dalla stagione 2020/2021 nella Can (commissione arbitri nazionale) per le serie A e B. In massima serie ha diretto 12 partite, l’esordio in Udinese Verona del 7 febbraio 2021. Quest’anno ha già arbitrato in Serie A solo Lecce-Monza dello scorso 27 aprile, terminata 1-1.

Il ritorno in Serie A “all’ombra della Mole”, più precisamente all’Allianz Stadium, dove domenica 12 maggio alle ore 18 dirigerà la sfida tra la Juventus e la Salernitana. Santoro sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli di Siena e Bhari di Sassari, quarto uomo Sacchi di Macerata. Al var Mazzoleni di Bergamo e assistente var Nasca di Bari. Sarà la prima volta che dirigerà la Juventus, tra le big lo scorso anno, quando ne ha dirette ben sette in massima serie, ha arbitrato Napoli, Lazio e Roma sempre in casa. La partita sarà trasmessa su Dazn.