Il messinese Davide Marchello vice campione italiano dei 400 stile libero

L'atleta peloritano tesserato con l'Esercito ha conquistato l'argento nuotando in vasca lunga a Riccione in 3'49"91

RICCIONE – Sono iniziati domenica i campionati italiani assoluti in vasca lunga a Riccione. La competizione vedrà i migliori talenti italiani sfidarsi allo Stadio del Nuoto di Riccione, non soltanto per gli ambiti titoli nazionali, ma anche per far colpo sul commissario tecnico Cesare Butini e magari strappare direttamente il pass per i prossimi mondiali di Singapore, l’appuntamento più importante di questa stagione.

Tra loro alcuni messinesi con il primo Davide Marchello, classe 2001 ex Ulysse, da anni tesserato con l’Aurelia Nuoto e successivamente anche con l’Esercito Italiano, è stato subito protagonista nei 400 stile libero. Marchello al mattino ha chiuso al secondo posto nella sua batteria in 3’53″55 e qualificandosi alla finale del pomeriggio per l’assegnazione delle medaglie. Nella gara decisiva, vinta da Marco De Tullio con margine che è scappato via sin dalla prima vasca, Marchello ha iniziato un duello con Matteo Lamberti che è rimasto in seconda posizione per buona parte della gara ma ha subito il sorpasso dal messinese nelle vasche finali chiudendo al terzo posto. Argento conquistato invece per Davide Marchello che ha migliorato rispetto al mattino in 3’49″91.

Oltre a Marchello, che sarà impegnato ancora nei 200, 800 e 1500 stile libero e nelle staffette 4×100 e 4×200 stile libero, quest’ultima in programma oggi. In gara a Riccione anche quattro tesserati dell’UniMe. Già in giornata, lunedì 14 aprile, in gara Emma Arcudi e Sabrina Ferrara nei 100 farfalla, per entrambe la possibilità di entrare in finale Junior ma Arcudi potrebbe anche sorprendere e conquistare una finale del big e addirittura con l’assegnazione delle medaglie. Martedì toccherà a Domenico Costarella nei 100 stile libero, mercoledì ancora ad Arcudi e Giorgia Iaria nei 50 stile libero, giovedì 17 aprile, ultima giornata della manifestazione, ultima fatica per Arcudi con i 50 farfalla, la sua gara, dove è iscritta con l’undicesimo tempo nazionale assoluto.