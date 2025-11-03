Il messinese Maurizio Lo Re confermato presidente nazionale di Angaisa

Riconfermato anche per il mandato 2026-2029

Il messinese Maurizio Lo Re è stato confermato presidente nazionale di Angaisa, associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno. A fine ottobre si è riunita l’assemblea elettiva che ha scelto di mantenere Lo Re alla presidenza anche per il mandato 2026-2029.

Le parole di Lo Re

Dopo la conferma, Lo Re ha dichiarato: “L’economia italiana si trova di fronte a inediti scenari di sviluppo, legati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare. Come distributori specializzati del settore idrotermosanitario, vogliamo diventare più che mai l’interlocutore privilegiato per industrie, professionisti e famiglie nell’ambito del comfort domestico. Sono onorato di essere stato confermato, per il secondo mandato consecutivo, presidente di un’associazione che da quasi 70 anni lavora per favorire la crescita culturale e la competitività delle nostre aziende. ANGAISA contribuirà alla valorizzazione della filiera delle costruzioni e del Made in Italy nell’intensa fase di riqualificazione che abbiamo davanti, operando in maniera sinergica con le altre organizzazioni del comparto. Ecodesign, energia e sostenibilità saranno le nuove priorità del Comitato Esecutivo, senza dimenticare il ricambio generazionale, la formazione per manager e addetti e l’adozione delle tecnologie emergenti: temi assolutamente strategici per il futuro della nostra filiera”.

Il nuovo comitato esecutivo sarà composto anche da Elisa Giussani, Enrico Celin, Antonio Miele, Giuseppe Agoglitta, Lorenzo Corsini, Riccardo Fiorentini, Ezio Maja, Corrado Novelli, Giulia Orsolini, Andrea Paolini, Gunther Waibl.