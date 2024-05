Il “Moksa Bar” di Gio Evan a luglio farà tappa a Messina

Al Giardino Corallo atteso uno spettacolo originale tra musica, stand up comedy e poesia

Dopo un’eccezionale serie di 16 sold out su 16 date del suo tour teatrale “Fragile/Inossidabile”, Gio Evan è pronto a tornare sul palco con “Moksa Bar”, uno spettacolo che vive nelle ambientazioni estive. Storie di bagnanti, di salvataggio, di sole da prendere e di sole da rendere, di mari così belli da rivedere e mari assolutamente da rivedere. Il nuovo tour estivo prenderà il via il prossimo 16 giugno da Roma (Vialla Ada Festival) e arriverà anche a Messina, il 25 luglio al Giardino Corallo, per l’unica data siciliana sin qui annunciata.

Gio Evan porterà sul palco musica, stand up comedy e poesia, ancora una volta mescolati in un unico formato divertente e riflessivo. Ciò che rende davvero speciale lo spettacolo live di Gio Evan è la sua capacità di giocare con le parole e i concetti visionari raggiungendo profondità ma allo stesso tempo nuove altezze e dando al pubblico una nuova prospettiva sulla vita e sulle emozioni.



Attraverso le sue parole e la sua musica, Evan esplora temi universali come l’amore, la perdita, la

resilienza, la speranza, l’essere, toccando le corde emotive degli spettatori in modo autentico e

profondo. Ogni spettacolo è un’esperienza unica e coinvolgente che lascia il pubblico con un senso di

meraviglia e ispirazione. Il tour, prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics di Massimo Levantini.

I biglietti sono in prevendita su TicketOne.

16 giugno – Villa Ada Festival – Roma

18 giugno – Circolo Magnolia – Milano

05 luglio – Cassandra Fest – Centobuchi (AP)

16 luglio – Suoni di Marca – Treviso

17 luglio – Verona Folk – Sommacampagna (VR)

20 luglio – Water Music Festival – Passo Tonale (TN)

25 luglio – Giardino Corallo – Messina

28 luglio – Evanland – Assisi (PG)

03 agosto – Eremo Club – Molfetta (BA)

04 agosto – Fossato del Castello Aragonese – Otranto (LE)

30 agosto – Rocca Malatestiana – Cesena

31 agosto – Borgate dal Vivo – Almese (TO)

01 settembre – Beat Festival – Empoli