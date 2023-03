Il Monterosi penalizzato di due punti, ecco cosa cambia per il Messina - Tempostretto

Se da un lato sorride il Messina dall'altro perde la posizione in favore della Gelbison. Cosa è successo e come cambia la lotta per la salvezza

Un cambiamento non di poco conto nella classifica del girone C di Lega Pro specie per le squadre in lotta per la salvezza. Il tribunale federale nazionale ha infatti inflitto due punti di penalizzazione al Monterosi Tuscia per delle ritenute Irpef non versate a dicembre 2022.

A subire una penalizzazione di due punti qualche settimana fa era stata anche la Viterbese, una penalizzazione che al momento è decisiva anche per la squadra laziale. Tornando però alla sanzione inflitta al Monterosi riguarda molto da vicino anche l’Acr Messina perché le due squadre erano appaiate in classifica a 36 punti, insieme alla Gelbison, e restano comunque tutte e tre in piena lotta per la salvezza diretta. Ora il Monterosi Tuscia scende a 34 punti e a quota 36 restano solo Messina e Gelbison.

Per ironia della sorte con tutte e tre le squadre a pari punti il miglior piazzamento nella classifica avulsa era del Messina 16°, restando invece solo in due la precedenza ce l’ha la Gelbison e il Messina scala il 17ª posizione: parità negli scontri diretti, una vittoria per parte, e parità nella differenza reti negli scontri diretti (1-0 Gelbison all’andata, 2-1 Messina al ritorno). La discriminante diventa quindi la differenza reti generale, dove la Gelbison col suo -9 è davanti al -15 del Messina.

Cammino salvezza da qui alla fine

In questo momento la Gelbison sarebbe salva direttamente perché il playout contro la Viterbese, distante 9 punti non si disputerebbe, senza la penalizzazione invece si. Mentre il Messina giocherebbe il suo playout contro il Monterosi Tuscia, andata in trasferta per la squadra di mister Raciti e ritorno in casa. Rimarrebbe così il vantaggio di salvarsi se la doppia sfida terminasse in parità. Qui sotto il cammino incrociato delle squadre della parte bassa della classifica.

Gelbison 36 Messina 36 Turris 34 Monterosi Tuscia 34 (-2 pen) Viterbese 27 (-2 pen) Fidelis Andria 26 35ª Viterbese Foggia F.ANDRIA Picerno GELBISON Turris 36ª LATINA PICERNO AVELLINO VITERBESE M. Tuscia J.STABIA 37ª Crotone J.Stabia Viterbese Taranto TURRIS Avellino 38ª MONOPOLI TARANTO FOGGIA AVELLINO V.Francavilla LATINA In maiuscolo le sfide in trasferta

Nel prossimo turno ci saranno degli scontri diretti tranne che per il Messina che ospiterà il Foggia in casa e dovrà approfittarne. Sulla panchina dei rossoneri pugliesi si è insediato da poco Delio Rossi, per il Messina saranno indisponibili sicuramente Oliver Kragl, che ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, e Daniele Trasciani, che è stato squalificato per aver ricevuto la decima ammonizione in campionato.

