Giuseppe Fontana

Il motovlogger Helios in commissione: “Non si può più ignorare chi agisce sui social”

martedì 02 Settembre 2025 - 16:40

Il 20enne motociclista famoso per i video nel traffico di Messina è stato ospite dei consiglieri

MESSINA – Nella seduta di lunedì mattina, la prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa è tornata a parlare del traffico cittadino, ma stavolta con un ospite speciale. Si tratta di Helios Gentile Patti, il 20enne motovlogger creatore del profilo social “Helios quello greco” e che racconta quotidianamente le disavventure per le strade messinesi (qui la sua storia). Tra semafori rossi non rispettati, precedenze non date e caos alle rotatorie, Helios ha raggiunto un seguito di diverse migliaia di follower e punta a fare sempre di più, portando Messina anche fuori dai suoi stessi confini.

Helios in commissione

Helios ha raccontato la propria esperienza e ha sottolineato proprio l’aver portato “Messina fuori da Messina stessa e senza un’immagine costruita. Tratto il tema della strada e del traffico e ho avuto un impatto mediatico che non riguarda solo i giovani. Oggi vorrei parlare con le istituzioni perché sono sicuro che Messina abbia un vuoto in alcune figure. Ci sono tanti ragazzi che hanno iniziato a fare ciò che ho fatto io. Non si può ignorare più chi agisce sui social, per questo sono davanti a voi”.

