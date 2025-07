Il Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina a caccia di quattro esperti

Via alla procedura per la selezione dei nuovi componenti del CTS e della CS. Prestazioni a titolo gratuito e durata dell'incarico di 5 anni (ma rinnovabile)

MESSINA – Un esperto in vulcanologia, uno in botanica, uno in zoologia e uno geologia strutturale e cartografia geologica. Sono queste le quattro figure per cui è stata aperta la procedura di selezione e nomina, le prime tre da inserire nel Comitato tecnico scientifico e la quarta nella Commissione scientifica del Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina nell’area del Mediterraneo.

Cosa dovranno fare

La struttura è stata inaugurata a fine giugno a Palazzo Weigert. Negli avvisi per la selezione delle quattro figure sono specificati gli adempimenti a cui saranno chiamati i componenti del CS e del CTS. I primi dovranno stilare lo statuto del museo, definire il valore scientifico delle varie collezioni, contribuire alla qualità e tipologia del percorso museale nell’allestimento delle guide scientifico-didattiche cartacee e telematiche e programmare il calendario annuale delle attività museali, tra mostre, meeting, escursioni, relazioni museo-scuole e convenzioni. I secondi, invece, classificare nuovi reperti, curare quelli presenti nelle collezioni, allestire il materiale esplicativo, curare i percorsi e le attività di laboratorio, le mostre tematiche e le collaborazioni a seminari, meeting e convegni.

Prestazioni a titolo gratuito per 5 anni

Nel documento, inoltre, si legge che “le prestazioni saranno svolte dai componenti della CS e del CTS a titolo gratuito e senza oneri di alcun genere per il Comune, non essendo previsti neppure rimborsi spesa o gettoni di presenza. La durata dell’incarico dei componenti CS e CTS è fissata in anni 5 (rinnovabile); alla scadenza dell’incarico, ovvero in caso di dimissioni, verrà avviata nuova selezione per la nomina del/i nuovo/i membro/i”.

L’impegno richiesto e come partecipare

Nel caso del Comitato tecnico scientifico, l’impegno sarà in presenza per 4 giorni al mese, mentre per la Commissione scientifica si parla di una riunione con cadenza mensile “per via telematica, per l’organizzazione delle specifiche attività”. Ma “è richiesta la presenza fisica dell’Esperto durante lo svolgimento delle attività di sua pertinenza”. Per candidarsi bisognerà inviare entro la mezzanotte del 15 agosto l’istanza di partecipazione attraverso l’apposito modello all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it. Poi si passerà all’esame delle candidature da parte di un’apposita commissione, che nominerà i componenti.

È il secondo avviso per i componenti di CTS e CS

Si tratta del secondo avviso, visto che non sono pervenuti curricula adatti ai ruoli in questione dopo il primo. E in un caso, l’esperto in “Geositi”, la posizione è stata nuovamente bandita a causa delle dimissioni per ragioni di natura personale presentate dal componente nominato alcune settimane fa, come spiegato nella determina n.6918 del 30 luglio