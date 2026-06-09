Il nuovo sciopero Blujet, “diritti e parità di trattamento per i lavoratori”

Attraversamento dello Stretto di Messina. In occasione della nuova mobilitazione il 12 giugno, i sindacati spiegano le ragioni della protesta

Continuità territoriale e attraversamento dello Stretto di Messina. Il 12 giugno giugno nuovo sciopero dei lavoratori Blujet. Le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Blu Jet, dalle ore 21 di giovedì 11 giugno alle ore 21 di venerdì 12 giugno 2026. Sulla mobilitazione intervengono Carmelo Garufi e Antonino Di Mento, rispettivamente segretari generali della Filt Cgil Messina e Uil Trasporti Messina, insieme a Gianmarco Sposito e Mario Quartarone, segretari provinciali Marittimi Filt Cgil e Uil Trasporti Messina. “Basta silenzi. Servono risposte e parità di trattamento”, viene evidenziato.

“Dopo lo sciopero di due mesi fa rivendichiamo ancora diritti e condizioni di lavoro più eque”

Ecco la nota: “Sono trascorsi poco più di due mesi dall’ultima giornata di sciopero che ha visto i lavoratori Blujet incrociare le braccia per rivendicare diritti e condizioni di lavoro più eque. Da allora, i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno atteso un segnale concreto da parte dell’azienda, un’apertura al confronto e la volontà di affrontare le problematiche più volte denunciate. Quel segnale, purtroppo, non è mai arrivato. Oggi i lavoratori hanno deciso di tornare a mobilitarsi perché non sono più disposti ad assistere al continuo mancato riconoscimento di diritti che ad altri colleghi, impegnati sulla stessa tratta e nelle medesime condizioni operative, vengono invece garantiti. La vertenza assume un valore ancora più rilevante se si considera la natura del servizio svolto da Blujet. Pur presentandosi come una società privata, l’azienda gestisce un collegamento essenziale in regime di continuità territoriale e beneficia di risorse pubbliche destinate a garantire un servizio strategico per il territorio. Nonostante ciò, continua a non riconoscere ai propri dipendenti condizioni economiche e normative adeguate e coerenti con il lavoro svolto”.

Presidio dei lavoratori in Prefettura

Continuano i sindacalisti: “A preoccupare ulteriormente è il persistente silenzio dell’amministratore delegato e della dirigenza aziendale, che continuano a non fornire risposte alle richieste avanzate dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali. Per queste ragioni, i lavoratori Blujet hanno proclamato una nuova azione di sciopero che si svolgerà dalle ore 21.00 di mercoledì 11 giugno alle ore 20.59 di giovedì 12 giugno, per rivendicare con forza il rispetto dei propri diritti, condizioni di lavoro dignitose e un trattamento equo”.

“La mobilitazione rappresenta una risposta inevitabile all’atteggiamento di chiusura mantenuto dall’azienda. Non è più accettabile che lavoratori che garantiscono quotidianamente un servizio fondamentale continuino a essere penalizzati rispetto ad altri operatori del settore”, dichiarano i segretari.

E concludono: “Chiediamo all’azienda di abbandonare ogni atteggiamento dilatorio e di aprire immediatamente un confronto serio e responsabile. I lavoratori meritano rispetto, risposte concrete e il riconoscimento dei diritti che rivendicano da tempo.Abbiamo, inoltre, chiesto un incontro alla Prefettura, che si è impegnata a mettere insieme le parti per trovare una soluzione a questa vertenza storica. In occasione dello sciopero è infatti previsto un presidio dei lavoratori in Prefettura per venerdì 12 dalle ore 10.30″.”.

L’immagine è di repertorio.