I marittimi: “Siamo noi il vero ponte sullo Stretto”

Ieri lo sciopero dei lavoratori Blujet e la manifestazione a piazza Stazione a Messina. Fit Cgil: "Salari e continuità territoriale le parole d'ordine"

MESSINA – Ieri la manifestazione per la “continuità territoriale nello Stretto” e soprattutto lo sciopero per otto ore dei lavoratori marittimi di Blujet. “Siamo noi marittimi il vero ponte sullo Stretto” è lo slogan significativo di questa iniziativa sindacale. Una giornata di mobilitazione per il miglioramento dei collegamenti e delle condizioni di lavoro.

Nel “contesto di uno scenario dominato dal progetto del Ponte, la Filt-Cgil Messina, promotrice della mobilitazione, riporta l’attenzione su un tema prioritario: la continuità territoriale tra Villa San Giovanni e Messina, intesa come diritto immediato per i cittadini e non come vaga prospettiva futura”, viene evidenziato dal sindacato. E le segreterie regionali siciliane delle organizzazioni sindacali Filt e Uilt (Uil Trasporti) hanno proclamato lo sciopero.

“Salari e continuità territoriale nell’area dello Stretto le nostre parole d’ordine”

Evidenzia Gianmarco Sposito, segretario (con Carmelo Garufi) della Filt-Cgil Messina: “Le immagini della manifestazione sono immagini di dignità. Rivendichiamo con orgoglio un salario adeguato all’interno dell’area dello Stretto. Questi lavoratori vanno soltanto ringraziati per non essersi piegati mai a un sistema di sfruttamento. Questo è soltanto l’inizio della mobilitazione, da oggi saremo a lavoro per dare continuità alla lotta. Annunciamo sin da subito che non ci fermeremo. Salari e continuità territoriale saranno le nostre parole d’ordine che caratterizzeranno il nostro percorso. Un grazie anche a tutti i comitati e le forze politiche (come Pd, M5S e Prc, n.d.r.) che hanno mostrato solidarietà a questa causa”.

“Il ponte non sia un alibi per non intervenire nell’immediato, s’investa nel traghettamento”

Evidenziano i segretari della Filt-Cgil Messina: “Torna così al centro del dibattito il futuro dello Stretto, crocevia strategico per la mobilità tra la Calabria e la Sicilia, segnato da pesanti criticità strutturali nei collegamenti marittimi e ferroviari e da una crescente tensione sul fronte occupazionale. Il sistema dei collegamenti tra le due sponde continua a mostrare limiti inaccettabili rispetto alla domanda reale di mobilità. I tempi di attraversamento risultano molto incerti, le infrastrutture sono spesso inadeguate e fatiscenti. La discussione sul ponte non può diventare un alibi per non intervenire subito su ciò che già esiste e funziona in modo insufficiente. Chiediamo di investire nell’immediato sul traghettamento per migliorare concretamente la vita di migliaia di pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno si muovono tra Villa San Giovanni e Messina”.

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