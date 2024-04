Il “nuovo” stadio di Taormina prende forma, via libera al progetto di riqualificazione

I lavori inizieranno a breve e porteranno alla realizzazione di un impianto omologato per le partite di calcio dilettantistiche

TAORMINA – Passo decisivo verso il nuovo stadio Bacigalupo. L’amministrazione comunale ha dato il via libera all’affidamento del servizio per il rilascio del parere tecnico sul progetto di riqualificazione in variante. Un traguardo fondamentale per la città e per gli amanti dello sport, come sottolineato dagli amministratori: “La riqualificazione dello stadio Bacigalupo – il coro unanime – è un progetto che ci sta a cuore da tempo e che finalmente sta diventando realtà. Un investimento importante per Taormina, non solo per il calcio ma per l’intera comunità”.

Un progetto finanziato dal Pnrr e dal Foi. Finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Fondo opere indifferibili (Foi), l’intervento ha l’obiettivo di omologare lo stadio per ospitare partite di calcio competitive dilettantistiche. Il progetto originario, approvato per un importo di 751.140 euro, è stato aggiornato a 824mila a causa di un aumento dei costi dei materiali.

L’affidamento del servizio per il rilascio del parere tecnico a Lnd Impianti Srl. L’affidamento del servizio per il rilascio del parere tecnico è stato assegnato a Lnd Impianti Srl. Gli amministratori si dicono “fiduciosi di poter concludere i lavori entro breve tempo e di inaugurare finalmente il nuovo stadio”.

Nuovo manto erboso, efficientamento energetico e impianti riqualificati. I lavori di riqualificazione includeranno la sostituzione del manto erboso in erba sintetica, l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti. L’amministrazione comunale ha già avviato le procedure per l’affidamento dei lavori, con la consegna prevista entro la fine dell’anno.

Un investimento per il futuro dello sport e della comunità. Il nuovo stadio Bacigalupo sarà un punto di riferimento importante per lo sport a Taormina e per tutta la comunità. Un investimento che consentirà di migliorare la fruibilità dell’impianto sportivo e di promuovere la pratica sportiva sul territorio.