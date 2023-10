"Il paese nelle mani" apre la stagione teatrale dei Magazzini del sale di Messina - Tempostretto

Documentario sulle stragi mafiose dei primi anni ‘90 scritto e diretto da Nicola Zavagli

MESSINA – Sabato 21 ottobre, alle 21, si apre la nuova stagione teatrale dei Magazzini del Sale di Messina con “Il paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi”, scritto e diretto da Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli. Produzione Teatri d’Imbarco e Insettostecco. La pièce nasce per l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili di Firenze. Lo spettacolo sarà in replica domenica 22 ottobre, alle 18.30. Presentato in anteprima nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione del 28° anniversario della strage di Via dei Georgofili, il testo di Zavagli racconta gli anni violenti tra il 1992 e il 1993, anni in cui la mafia aveva il pieno controllo del Paese: dalle morti di Falcone e Borsellino; alle stragi di Roma e Milano.