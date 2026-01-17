 Villa Quasimodo sta diventando una piazza: ecco come procedono i lavori VIDEO

Silvia De Domenico

sabato 17 Gennaio 2026 - 14:00

La riqualificazione sarà completata entro la prossima estate

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ex villetta Quasimodo si sta trasformando in una piazza. Ecco come procedono i lavori.

Durata dei lavori 300 giorni

Gli interventi di riqualificazioni sono iniziati a settembre del 2025 e si concluderanno entro la prossima estate. 300 giorni per trasformare l’ex villetta in una piazza aperta alla città. “I lavori sono in linea con le tempistiche dettate dal progetto”, conferma la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato. Dopo una breve pausa legata al periodo natalizio gli operai torneranno in cantiere dalla prossima settimana.

Prendono forma le nuove aiuole

Dopo l’eliminazione di tutte le barriere esterne è toccato all’impianto elettrico. Le tracce sono state completate e sono in arrivo i nuovi arredi e i giochi. Stanno prendendo forma le aiuole intorno agli alberi che prima non c’erano. La piazza sarà abbellita con sedute e tavoli circolari che seguiranno il percorso del verde.

All’interno della villa si trovano i resti di alcune mura che verranno custodite all’interno di strutture in plexiglass per preservarne il valore. Alla fine dei lavori l’ex villetta Quasimodo sarà uno spazio verde senza muretti o cancelli. Una vera e propria piazza, con alberi, panchine e giochi per i bambini. 

Vedi qui la galleria fotografica

2 commenti

  1. Giovanni 17 Gennaio 2026 14:39

    Speriamo che non diventi attrattiva per vandali e balordi

    4
    0
    Rispondi
  2. Moebius 17 Gennaio 2026 15:43

    Una preghiera per i fautori di questa bellissima iniziativa : evitate che diventi habitat per drogati,spacciatori, prostitute, gente comunque di malaffare. Adoperatevi perchè invece sia un luogo sicuro, gradevole e confortevole per mamme, bimbe e bimbi, ragazzi, pensionati/e , studenti, studentesse e docenti, nonché per chiunque decida di farvi quattro passi e godere della sua frescura. Fatelo : anche per rispetto a quanti , dopo il terremoto vi furono sepolti ( prescindere dal fatto se i resti dei loro corpi ci stanno ancora o meno. Perché è un pezzo della nostra città e ci appartiene.

    3
    0
    Rispondi

