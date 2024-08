“Il parco Aldo Moro è stato bonificato”, ora s’attende il via libera

Lo comunica l'assessore Caminiti. La decsione spetta alla magistratura anche nel caso del parcheggio di Paradiso

MESSINA – Che novità ci sono per il parco “Aldo Moro”? Risponde l’assessore Francesco Caminiti: “Sono stati fatti i lavori di bonifica da una ditta per l’Ingv e da Messina Servizi in quota nostra. Siamo in attesa di sapere se si può dissequestrare e riaprire. Deciderà l’autorità giudiziaria”.

Tra i tanti “attendere, prego”, che segnano Messina, due riguardano infatti aspetti giudiziari: il parco Aldo Moro e il parcheggio di Paradiso. I sigilli al primo, recentemente inaugurato dopo i lavori di recupero, sono stati messi per verificare la presenza di amianto in un’area non riservata al parco.

Nel caso del parcheggio, invece, è stato trovato materiale di risulta non idoneo ai lavori. Spiega Caminiti. “La ditta che ha in gestione l’appalto e il responsabile unico del procedimento hanno chiesto se il materiale rimosso, depositato lì, deve essere rimandato alla cava che l’aveva fornito. Oppure se si tratta di un rifiuto. Sono state fatte delle analisi e la società è in attesa di sapere quale strada intraprendere”.

Articoli correlati