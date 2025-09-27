“Il Pd di Messina è paralizzato, scegliamo La Vardera”

L'ex consigliere Maurizio Rella e Lucia Finocchiaro, già nella direzione regionale Dem, lasciano il Partito democratico e aderiscono a "Controcorrente"

MESSINA – “Con Ismaele La Vardera e il suo Controcorrente. Un movimento che rappresenta la vera opposizione. Il Pd provinciale di Messina è paralizzato al suo interno e non incarna alcuna alternativa”. Oggi l’ex consigliere comunale Maurizio Rella e Lucia Finocchiaro, già nella direzione regionale Dem, hanno ufficializzato l’addio al Partito democratico. L’incontro stamattina a Messina alla presenza del leader e deputato regionale La Vardera.

“Ci presenteremo alle amministrative per rappresentare una vera alternativa”

“Lucia Finocchiaro faceva parte del Partito democratico siciliano – sottolinea l’ex Iena ed ex Sud chiama Nord – mentre Maurizio Rella era nel coordinamento provinciale di Messina. Due innesti importanti che ci permetteranno di rappresentare una alternativa per la città. Siamo pronti per le prossime amministrative a Messina con una nostra lista anche per le elezioni regionali. Controcorrente non può rimanere a guardare: ci candidiamo ad essere una forza politica libera e veramente alternativa sia in città, sia in provincia, per parlare dei problemi reali di una regione che ha bisogno di una rivoluzione”.

“A Messina non esiste un’opposizione alla Giunta Basile-De Luca”

“Ho rassegnato le dimissioni dal Pd – continua Lucia Finocchiaro – in questa città l’opposizione è frenata e assente dalle periferie. La leadership del Pd qui non esiste, a differenza di La Vardera, che ha una forte personalità e con un programma politico in itinere che ci mette nelle condizioni di essere protagonisti in questa città. A parlare e a programmare siamo tutti bravi, ma ad avere quella forza e quell’impegno che può cambiare le sorti di questa città qui non c’è nessuno. Abbiamo una Messina sventrata, con lavori ovunque e un commercio morto. E nessuna voce capace di opporsi alla Giunta Basile-De Luca”.

“Un Pd a Messina e in Sicilia azzoppato”

“Il Partito democratico è dilaniato al suo interno – conclude Rella – e a livello regionale non trova una strada nuova per imprimere una svolta per questa terra. Mi sono avvicinato a Ismaele La Vardera perché ho seguito le sue battaglie davvero rischiose, in mezzo al silenzio assoluto all’interno dell’Assemblea regionale siciliana. Battaglie che mettono a rischio la sua vita, da solo in mezzo a tutti ed è quello che serve anche a Messina. C’è un assuefazione che non permette di fare opposizione forte e le uniche parole coraggiose sono uscite da lui. Lascio il Pd con rammarico e auguro a questo partito di trovare la sua strada. Gravi vizi di legittimità hanno segnato l’elezione provinciale, senza dimenticare il congresso regionale azzoppato. Ma non si hanno fatto niente per cambiare le cose. Ma, sia chiaro, l’avversario politico è il centrodestra”.

La Vardera: “La scelta di lasciare De Luca e fondare Controcorrente? Il presente mi ha dato ragione”

Alla domanda sul percorso politico sempre più nel centrodestra di Cateno De Luca e del suo ex partito Sud chiama Nord, così si pronuncia La Vardera: “Io non parlerò mai male della realtà che ho abbandonato. Ma l’oggi mi ha dato ragione. Dicevano che ero pazzo a prevedere un inserimento nel centrodestra di ScN e invece la storia mi sta dando ragione. Ho fondato Controcorrente e in pochi mesi stiamo crescendo sempre di più. Noi siamo contro i dinosauri della politica: da Schifani a Miccichè e Lombardo. Alle nomine stile Genovese all’Ast da parte del re Sole Schifani. Siamo per il merito e per un cambiamento radicale in Sicilia. Nel 2026 faremo il congresso”.

“Faremo parte in Sicilia della coalizione del centrosinistra solo se ci saranno le condizioni”

“Noi nel centrosinistra in Sicilia? Sono pessimista ma sono sempre disponibile al dialogo se si vuole creare una vera alternativa alla Giunta Schifani. Se ci deve riunire solo sei mesi prima delle elezioni regionali, allora no. Non vedo ancora una svolta nelle forze politiche progressiste ma l’obiettivo è lavorare per un governo serio della Regione”, precisa il capo politico di “Controcorrente”.

