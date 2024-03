Il piccolo Bottari della Fortitudo Messina al “Memorial Ciccarelli”

11 anni appena compiuti e la partecipazione in questo fine settimana a questa importante manifestazione riservata alla categoria Aquilotti

La Fortitudo Messina è lieta di comunicare la partecipazione di Gabriel Bottari al “Memorial Ciccarelli 2024”, in programma dall’8 al 10 marzo a Siena. Classe 2013, ha compiuto 11 anni lo scorso 18 febbraio, Gabriel prenderà parte al torneo di basket più importante d’Italia per la categoria Aquilotti con la Blok Basketball Ostia, una delle società capofila della manifestazione, rinsaldando ulteriormente la collaborazione esistente con la Fortitudo Messina e l’Alfa Omega Basket.

Allenato da Davide Deodati e Claudio Cavalieri, Gabriel Bottari è un altro piccolo atleta fortitudino che compie un’importante esperienza in giro per l’Italia, come quelle dello scorso anno di Felice Crescenti e dell’intera Under 14 neroverde al torneo “Lido di Roma”.

Nel “Memorial Ciccarelli 2024”, Gabriel si confronterà con una manifestazione alla quale prendono parte anche gli importanti settori giovanili, tra gli altri, di Mens Sana Siena, Fortitudo Bologna, Aquila Trento e Varese Basket School. Si tratta di una grandissima opportunità di crescita, con la Fortitudo Messina che si conferma così vero trampolino di lancio per i piccoli cestisti peloritani.