Il ponte e la resistenza legale agli espropri, “non ci arrendiamo”

Incontro a Casa Cariddi, a Torre Faro, con gli avvocati Saitta e Briguglio. Noponte Capo Peloro: "Tra Italia ed Europa l'obiettivo è bloccare il progetto"

MESSINA – Si è tenuto ieri pomeriggio a “Casa Cariddi” a Torre Faro il previsto incontro “Diritti in gioco: espropri cosa fare?” , al quale sono intervenuti gli avvocati Antonio Saitta e Carmelo Briguglio e la dottoressa Claudia Bellomo. Il dibattito è stato coordinato da Mariella Valbruzzi del comitato Noponte Capo Peloro.

“Ho dei disabili in casa, come e dove me ne vado?”

“Varie le domande poste dagli espropriandi presenti sulle azioni da intraprendere nel caso in cui dovessero arrivare le lettere d’esproprio e su cosa preveda la normativa a tutela di chi rischia di perdere casa, terreno, attività produttiva, esprimendo comunque la volontà di resistere”, sottolinea il comitato.

Coinvolgente l’intervento di una esproprianda: “Ho dei disabili in casa, come e dove me ne vado?”, mentre altri espropriandi hanno manifestato preoccupazione per “l’abbandono del quartiere in cui vivono da anni”.

“Tra Italia ed Europa l’obiettivo è bloccare il progetto”

Gli avvocati hanno illustrato gli strumenti previsti dalla normativa a tutela dei diritti dei proprietari di case e terreni, evidenziando che “l’obiettivo, come oppositori del ponte, è di evitare l’avvio degli espropri e di bloccare il progetto del ponte confidando sul Tar, la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea”.

Il comitato ha “invitato tutte/i a non demordere ed a farsi portavoce delle ragioni del no al ponte, partecipando e sostenendo le iniziative di Casa Cariddi dove ogni venerdì si terrà un incontro di approfindimento del progetto”.

Prossimo incontro Venerdì 4 luglio per affrontare il tema dell’acqua e dei cantieri del ponte che “si prevede berranno ogni giorno circa 5 milioni di litri d’acqua”.

